Thi tuyển công chức “căng” hơn... thi đại học

Ngày 7/11, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam - ông Nguyễn Hữu Sáng - cho biết, kỳ thi tuyển công chức tại Quảng Nam năm 2012 sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/11, sẽ tuyển 731 công chức.

Theo số liệu thống kê, chốt danh sách có 3.078 thí sinh nộp hồ sơ thi tuyển công chức, trong đó khối nhà nước có 2.907 thí sinh dự tuyển với 588 chỉ tiêu tuyển dụng. Khối đoàn thể có 171 thí sinh dự tuyển với 143 chỉ tiêu tuyển dụng.

Trong số hơn 3.000 thí sinh tham gia dự tuyển có hơn 2.900 thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Nam, còn lại là thí sinh đến từ các tỉnh thành khác. Bên cạnh đó, trong số thí sinh tham gia dự thi có 652 thí sinh đang công tác trong các cơ quan của tỉnh Quảng Nam theo dạng hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội, còn lại là sinh viên mới ra trường.

Với số lượng thí sinh dự tuyển lớn như vậy, tỉnh Quảng Nam đã thành lập Hội đồng thi tuyển và các bộ phận giúp việc với số lượng nhân sự huy động lên đến gần 500 người gồm các thành phần Ban giám sát, Ban đề thi, Ban coi thi, Tổ sao in đề thi, Ban chấm thi…

Đặc biệt, Ban coi thi Hội đồng thi tuyển đã điều động các cán bộ công chức, viên chức có kinh nghiệm ở ngành giáo dục, nội vụ, khối Đảng, đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ giám thị…

Để tổ chức kỳ thi này, tỉnh Quảng Nam đã huy động 109 phòng thi tại hai trường ĐH Quảng Nam và Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam.

Theo ông Nguyễn Hữu Sáng, đây là kỳ thi công chức đầu tiên được tỉnh Quảng Nam tổ chức theo Luật Công chức và là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi cao nhất. Ông Sáng nói, mọi thí sinh đều có cơ hội và thử thách như nhau. Thí sinh nào có năng lực hơn, làm bài tốt hơn thì có cơ hội hơn.

Về tỉ lệ chọi, ông Sáng cho rằng rất “khốc liệt”. Ví dụ như ngành Thanh tra tỉnh (nhóm ngành kinh tế tài chính) có 4 chỉ tiêu cần tuyển nhưng có đến 141 thí sinh dự thi (tỉ lệ chọi 1/35); ngành điện tử viễn thông cần tuyển 2 chỉ tiêu nhưng có 57 thí sinh đăng ký dự tuyển (tỉ lệ chọi 1/28)…

Các môn thi dành cho thí sinh gồm môn kiến thức chung (thi viết), môn nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm), môn tin học (trắc nghiệm) và ngoại ngữ.

Để đảm bảo an toàn, trật tự,… cho cuộc thi này, tỉnh Quảng Nam huy động rất nhiều Sở ngành vào cuộc như Công an, Y tế, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông…

Ông Nguyễn Hữu Sáng cho biết, hiện công tác an ninh, bảo mật đề thi được đặt lên hàng đầu, mọi khâu của quá trình này đều có sự giám sát chặt chẽ của bộ phận an ninh công an tỉnh; danh tính các cá nhân được giao nhiệm vụ ra đề, sao in đề thi không được tiết lộ, được cách ly...

Còn theo Đại tá Nguyễn Thanh Xuân - Phó trưởng phòng PA83 Công an tỉnh Quảng Nam - việc lợi dụng kỳ thi để tung tin lộ đề, bán đề photocopy sẵn gây hoang mang dư luận; thông tin một số đối tượng “cò” đề thi, “chạy biên chế”… cũng đang được kiểm soát chặt chẽ, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công Bính (Dân trí)