Thiệt mạng vì ghen với bạn trai của người yêu cũ

Chiều 4/11, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, CQĐT Công an huyện Tân Lạc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thuấn, 20 tuổi, trú tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" theo Điều 106 Bộ luật Hình sự.

Theo lời khai của người bị hại và kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đêm 31/10, khi Thuấn đang đi chơi cùng bạn gái là Đinh Thị Nh., 19 tuổi, trú tại xã Phú Cường thì gặp 3 thanh niên là: Đinh Công Liều, 23 tuổi; Đinh Công Ưởng, 22 tuổi, đều trú tại xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc và Đinh Tiến Mạnh, 19 tuổi, trú tại xã Phong Phú, cả 3 đều là công nhân thuộc một công ty TNHH trên địa bàn huyện. Trước đây, Nh. là bạn gái của Mạnh, 2 người đã chia tay nhau nhưng khi gặp Nh. đi với bạn trai mới, Mạnh nổi cơn ghen, rủ thêm 2 người bạn chặn đường đánh Bùi Văn Thuấn. Trong lúc ẩu đả, Thuấn đã dùng hung khí chống lại 3 thanh niên trên. Hậu quả làm anh Liều tử vong, còn Mạnh và Ưởng bị thương nặng. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tân Lạc điều tra, làm rõ Theo Hiếu Quỳnh (Công an nhân dân)