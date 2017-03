Thiếu biên chế và cơ chế

Cần quan tâm các hoạt động sau tư vấn Tư vấn học đường cần sự hỗ trợ của công tác xã hội chuyên nghiệp nên tư vấn viên cần hiểu công tác xã hội cá nhân kết hợp cùng nhà trường và gia đình theo dõi, trợ giúp cho học sinh từng bước điều chỉnh thái độ, hành vi để phát triển bền vững. Do vậy, hoạt động tư vấn không chỉ đơn thuần tư vấn học sinh ngay tức thời khi các em căng thẳng. Sau tư vấn, hoạt động còn cần nâng đỡ qua mạng lưới liên kết để huy động nguồn lực, các dịch vụ xã hội khác can thiệp, tiếp sức, hỗ trợ kịp thời. TS giáo dục THẠCH NGỌC YẾN

(Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) Nhà tư vấn sẽ được hưởng chế độ như giáo viên Bắt đầu từ năm học 2011-2012, ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh công tác tư vấn học đường. Ngành sẽ tuyển tư vấn viên chuyên nghiệp và có chuyên môn cao được đào tạo bài bản từ các trường sư phạm, khối khoa học xã hội và tạo điều kiện cho họ hoạt động độc lập như những bộ môn khác của trường. Ban giám hiệu phải xem họ như là một trong những thành viên của đội ngũ sư phạm của nhà trường, họ sẽ được trả lương và chế độ ưu đãi như những giáo viên khác. Để giải quyết xung đột giữa tư vấn viên với giáo viên, ban giám hiệu nhà trường cần thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt nghiệp vụ giữa chuyên viên tư vấn với các giáo viên bộ môn có liên quan, chia sẻ những vướng mắc thực tế để cùng nhau đồng lòng, cùng nhà trường giúp học sinh vượt qua những vướng mắc trong học tập, đời sống. Hằng quý, nhà trường cần tổ chức đánh giá sơ kết, rút kinh nghiệm. Dự kiến một quý/lần Sở GD&ĐT sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề (do Hội Tâm lý giáo dục TP đề xuất nội dung) để cùng nhau thảo luận. Qua hội thảo này, cán bộ tư vấn, giáo viên các trường tham gia, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế cũng như những vướng mắc tồn tại cần tháo gỡ trên tinh thần tôn trọng, hợp tác để nâng cao tay nghề tư vấn, tránh việc phân biệt đối xử. Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM