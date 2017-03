Thiếu nữ tâm thần vì 'ngộ' chữ

Cô bé có cái tên dễ thương là Thảo Nguyên, 16 tuổi, học lớp 10 một trường làng ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Từ khi sinh ra Thảo Nguyên đã hay ốm yếu. Dù vậy, em vẫn cố gắng học hành ở mức khá.



Cách đây 2 tháng, Thảo Nguyên tự nhiên thấy mình không thể tập trung vào học, không hiểu bài giảng. Lên lớp, thầy cô gọi mà em không trả lời được nên bị phê bình. Về nhà, bố mẹ lại trách mắng bắt em học.







Các bệnh nhân tuổi teen đến bệnh viện tâm thần điều trị vì học nhiều đa phần là nữ. Ảnh: Phan Dương.

Thảo Nguyên sinh ra trong một gia tộc lớn có truyền thống học hành, thi cử ở đất học Hoằng Hóa. Ông nội em là một quan chức to, các bác, các chú và anh chị em đằng nội đều có bằng cấp này nọ. Chỉ duy có bố em không chịu học hành nên giờ áp lực từ dòng họ cứ thế dồn hết lên đầu em.“Con tôi mệt mỏi, chán nản, sợ học, sợ thi. Cháu cứ nói lung tung, lúc khóc, lúc cười một mình. Ông nội rất sợ tai tiếng nên cấm tiệt không được hé nửa lời với hàng xóm”, mẹ Thảo Nguyên kể.“Tôi âm thầm mang con đi chữa bệnh ở nhiều nơi trong tỉnh nhưng không được. Tôi lại mang cháu về cúng bói, chữa bệnh tâm linh cũng không thuyên giảm. Lúc ra bệnh viện này, mẹ con tôi cũng ra đi trong lặng lẽ làm hàng xóm cứ tưởng tôi đưa cháu ra Hà Nội chơi”, người mẹ bất hạnh cho biết thêm.Mẹ con Thảo Nguyên đã đến Bệnh viện ban ngày Mai Hương một tuần nay. Cô bé khóc rất nhiều, không chịu hợp tác. Sau hơn một tuần điều trị, giờ em đã ăn, ngủ được.Mẹ Thảo Nguyên tâm sự: “Có ngày con tôi đòi ăn bún chả, tôi đi mua đến 5 lần về cháu lại không ăn. Nửa đêm đòi kem, đòi hoa quả, đòi gọi điện cho ông nội. Cháu cứ lo lắng, sợ sệt vì không học được, sợ thi trượt, sợ ông mắng”.“Cả dòng họ nhà tôi đang lo lắng cho con bé lắm. Ông nội cũng bắt chữa trị xong mới được về. Nghe đâu khỏi bệnh phải mất cả năm trời. Tôi cũng phải cố gắng chữa cho cháu”, chị buồn rầu nói.Đã 3 lần lặn lội từ Đắc Lắc ra Hà Nội mà Hoa – một thiếu nữ 17 tuổi - vẫn chưa hết bệnh. Em học nhiều quá đến nỗi bị mất giọng, hiện đang điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai).Hoa là một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng nhiều lần em không thể cất thành tiếng chỉ vì học.“Buổi tối em học từ gần 7h đến tận 1h sáng. Ban ngày em lại học thâu luôn. Lúc rảnh rỗi, giờ ra chơi em cũng không ra ngoài, không nói chuyện với các bạn nhiều. Em thích học, thích đọc sách lắm nên toàn làm những việc đó khi rảnh”, Hoa thì thào kể bằng chất giọng mới lấy lại được vài bữa nay.Từ cuối tháng 11 năm ngoái, Hoa bị căng thẳng, mỏi mệt, không nói được lời nào. Chữa trị trên địa bàn không được, mẹ con em khăn gói ra Hà Nội. Chữa trị một thời gian thì em lấy lại giọng, nhưng cứ trở về vài bữa, gặp áp lực học căng thẳng cô bé lại không thể nói được. Lần này đã là lần thứ 3 Hoa phải ra Hà Nội chữa.“Mẹ con tôi lại lặn lội hơn 1000 km ra đây. Lần này phải chữa dứt điểm mới cho con về”, mẹ cô bé cho biết.Cũng không khá hơn Hoa là bao, Phương Trà (Mạo Khê, Quảng Ninh) phục trên ghế đá cả tiếng hóng gió. Năm nay Trà mới 13 tuổi, em đang là học sinh lớp 7. Cũng vì học nhiều quá mà giờ đây em không thể đi học nữa.“Em đi học từ sáng đến tối muộn mới về. Ăn uống, tắm rửa một chút rồi em lại học tiếp”, cô bé sợ hãi nhớ lại quãng thời gian trước đây.Trà cho biết thêm: “Trường em học nhiều lắm. Thầy cô dạy trên lớp qua loa, muốn hiểu bài chúng em phải đi học thêm, mà lại học nhiều môn nên em căng thẳng. Giờ em sợ học lắm. Cứ nhìn thấy sách là đau đầu, mất kiểm soát bản thân”.Trà cũng đã hai lần đi chữa bệnh. Lần đầu cô bé mơ thấy... người âm. Lúc đi học, tiếng trống trường vang lên làm em nhớ lại giấc mơ đó. Vài ngày sau vẫn như thế. Trà bị hoảng loạn, em nhập viện trong tình trạng mê sảng.Lúc đang chữa bệnh lại đến kỳ thi nên em đòi về. Về nhà, cô bé đau đầu dữ dội nên gia đình lại cho em nhập viện.“Giờ bố quyết định không bắt em đi học nữa. Bố bảo em cố gắng chữa bệnh. Lúc khỏi sẽ cho em đi chơi thật thoải mái. Sau đó cho em đi học tin rồi về làm cho công ty của người quen”, cô bé 13 tuổi dự tính cho tương lai.Bác sĩ Bế Thị Hiển - Trưởng khoa lâm sàng, Bệnh viện ban ngày Mai Hương cho biết: “Xã hội phát triển, đối tượng đến điều trị rối loạn tâm thần càng bị trẻ hóa. Mỗi dịp hè bệnh viện tiếp nhận điều trị khoảng 10 bệnh nhân là học sinh bị các chứng bệnh liên quan đến rối loạn tâm lý”.Các bệnh nhân này đa phần là nữ. Bác sĩ Hiển cho biết nguyên nhân khiến các em bị như vậy do học hành quá nhiều, sinh hoạt mất cân đối, ít lao động chân tay…dẫn đến cơ thể bị suy nhược. Để tránh tình trạng này bố mẹ nên quan tâm đến việc học hành của con cái, hướng dẫn con học hành, bồi bổ hợp lý nhất là vào mùa thi. Không nên tạo áp lực cao quá so với năng lực của các em.