Thời tiết thuận lợi trong đợt thi đại học đầu tiên

Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ những ngày tới có lúc chạm ngưỡng nắng nóng, riêng Trung Bộ nhiệt độ lúc cao nhất có thể lên 37 độ C. Đây là hệ quả của vùng áp thấp nóng đang mở rộng về phía đông nam.







Sĩ tử đổ về Hà Nội trước kỳ thi đại học. Ảnh: Hoàng Hà.

Tuy nhiên, nắng nóng trong những ngày tới không gay gắt. Thậm chí khu vực Tây Bắc Bộ còn rất mát mẻ khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày xuống 23 độ C, mưa vào chiều tối.Ở Đông Bắc Bộ, trong 2 ngày thi đại học (4-5/7), đêm và sáng trời mưa rào và dông, nhiệt độ dao động 25-36 độ C. Tại Hà Nội trời có lúc nắng nóng, 26-36 độ C.Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng 37 độ C, chiều tối có mưa rào và dông, nền nhiệt giảm còn 24 độ C.Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào nhẹ vào chiều tối và đêm, dao động 23-35 độ C.