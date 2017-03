Thông tin chính thức tuyển sinh vào các trường Công an

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I AD1 Tổ hợp môn thi Chỉ tiêu Ngành đào tạo cao đẳng: Trinh sát An ninh - Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, tiếng Anh - Văn, Sử, Địa -Toán, Văn, tiếng Anh 250

8. Trường CĐ An Ninh Nhân dân II

Phương thức tuyển sinh: xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân không trúng tuyển.

Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN II AD2 Tổ hợp môn thi Chỉ tiêu Ngành đào tạo cao đẳng: Trinh sát An ninh - Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, tiếng Anh - Văn, Sử, Địa - Toán, Văn, tiếng Anh 250

9. CĐ Cảnh sát Nhân dân I

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân không trúng tuyển.

Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I CD1 Tổ hợp môn thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo cao đẳng - Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, tiếng Anh - Văn, Sử, Địa - Toán, Văn, tiếng Anh 600 Trinh sát cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

10. CĐ Cảnh sát Nhân dân II

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân không trúng tuyển.

Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II CD2 Tổ hợp môn thi Chỉ tiêu Các ngành đào tạo cao đẳng - Toán, Lý, Hóa -Toán, Lý, tiếng Anh -Văn, Sử, Địa -Toán, Văn, tiếng Anh 600 Trinh sát cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội