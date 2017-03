Thông tin mới nhất về tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2011

Cụ thể, ký hiệu, mã ngành, khối thi và chỉ tiêu vào 6 trường ĐH, Học viện Công an nhân dân năm 2011 như sau:



1. Học viện An ninh nhân dân (ANH): Nghiệp vụ An ninh 501 - A,C,D1 – 620; Công nghệ thông tin 101 – A – 50; Ngôn ngữ Anh (thi tiếng Anh) 701 – D1 – 50; Ngôn ngữ Trung Quốc (thi tiếng Anh) 704 – D1 – 30; Xây dựng Đảng và Xây dựng lực lượng CAND 901 – C, D1 – 100; Gửi đào tạo tại Học viện Quân y 501 – A – 20; Gửi đào tạo tại ĐH Bách khoa Hà Nội 501 – A – 20; Gửi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã 501 – A – 10. *



2. Học viện Cảnh sát nhân dân (CSH): Nghiệp vụ Cảnh sát 503 – A, C, D1 – 800; Ngôn ngữ Anh (thi tiếng Anh) 801 – D1 – 50; Gửi đào tạo tại Học viện kỹ thuật quân sự 503 – A – 30; Gửi đào tạo tại Học viện hậu cần 503 – A – 30.



3. ĐH An ninh nhân dân (ANS): Nghiệp vụ An ninh 502 – A, C, D1 – 610; Gửi đào tạo tại ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh 502 – A – 30.



4. ĐH Cảnh sát nhân dân (CSS): Nghiệp vụ Cảnh sát 504 – A, C, D1 – 450; Gửi đào tạo tại ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh 503 - A – 30.



5. ĐH Phòng cháy chữa cháy: Đào tạo cho Bộ Công an: chỉ tiêu 250, phía Bắc PCH – 101 – A; phía Nam (PCS) – 102 – A; Đào tạo cho dân sự: chỉ tiêu 50, phía Bắc PCH – 103 – A, phía Nam (PCS) 104 – A.



6. ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND, mã ngành HCN, chỉ tiêu: 902, thi khối: A.



Theo Cục Đào tạo, năm 2011, ngoài các học viện, trường đại học CAND tuyển sinh như năm 2010, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển sinh, đào tạo đại học hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành Kỹ thuật điện tử-Truyền thông.



Học sinh có nguyện vọng dự thi vào Trường Đại học Kỹ thuật -Hậu cần CAND khai trực tiếp vào phiếu đăng ký dự thi, ghi tên trường: “Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND” vào mục tên trường; ghi ký hiệu “HCN” vào 3 ô ký hiệu trường; ghi ký hiệu: “A” vào ô đầu tiên của 2 ô khối thi; ghi ký hiệu “902” vào 3 ô mã ngành.



Thí sinh thuộc khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thi tại Học viện ANND (Hà Nội); thí sinh thuộc khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) nộp hồ sơ đăng ký dự thi và thi tại Trường Đại học ANND (TP Hồ Chí Minh).



Về khối thi, ngày thi: Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND chỉ tuyển thí sinh dự thi khối A; môn thi, ngày thi thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD-ĐT.



Về đối tượng, tiêu chuẩn, độ tuổi dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào trường CAND được quy định như sau:



Về đối tượng: Cán bộ, chiến sỹ Công an trong biên chế, đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT chưa qua đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, được đơn vị cử đi học, không quá 30 tuổi. Chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT có đủ 18 tháng phục vụ trong CAND (tính đến tháng dự thi). Thanh niên, học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT, là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi).



Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 24 tuổi (tính đến năm dự thi). Chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong QĐND hoặc hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT được dự thi thêm 1 lần trong thời gian 1 năm kể từ ngày có quyết định xuất ngũ (không hạn chế tuổi).



Năm 2011, số lượng học sinh nữ sơ tuyển dự thi đại học CAND ở từng địa phương do Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định trên cơ sở nhu cầu sử dụng cán bộ nữ của địa phương mình, nhưng không vượt quá 5% tổng số thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển của địa phương đăng ký dự thi vào các trường đại học CAND.



Tiêu chuẩn sơ tuyển đối với thanh niên, học sinh phổ thông: Không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không nghiện ma tuý, thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng; đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng đối với nam từ 1,64m đến 1,80m và từ 48 kg đến 75kg; đối với nữ từ 1m58 đến 1,72m và từ 45kg đến 57kg. Riêng học sinh thuộc các vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 2cm về chiều cao và 2kg về cân nặng. Ngoài ra, phải đảm bảo các tiêu chuẩn sức khoẻ khác theo quy định của Bộ Công an. Đạt yêu cầu về hạnh kiểm từ loại khá và học lực từ trung bình trở lên trong những năm học THPT, trong đó 3 môn thuộc khối dự thi phải đạt từ 6 điểm trở lên. Riêng học sinh ở các vùng KV1 và học sinh là người dân tộc thiểu số đạt điểm từ trung bình trở lên. Ngoài ra phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.



Lưu ý: Thí sinh chỉ được đăng ký vào một khối thi của một học viện, trường đại học CAND.



Về đăng ký sơ tuyển, Cục Đào tạo hướng dẫn như sau: Học sinh có nguyện vọng dự thi vào các học viện, trường đại học CAND đăng ký sơ tuyển tại Công an quận, huyện, thị xã, thành phố (thuộc tỉnh) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; thời gian đăng ký sơ tuyển từ 1/3/2011; khi đi mang theo hộ khẩu và học bạ THPT.





Đăng ký dự thi: Học sinh đạt điều kiện sơ tuyển phải mua 1 phiếu đăng ký dự thi vào các học viện, trường đại học CAND năm 2011 theo mẫu Bộ Công an ban hành; đồng thời khai đầy đủ, đúng các thông tin về bản thân, đặc biệt là các thông tin về đối tượng, khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT (xem cụ thể trong cuốn Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 và cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2011 do Bộ GD-ĐT ban hành); đối tượng con cán bộ Công an, con Trưởng, Phó Công an xã (theo hướng dẫn của Bộ Công an). Thí sinh chỉ được đăng ký vào một khối thi của một học viện, trường đại học CAND.



Thí sinh mua hồ sơ tuyển sinh và phiếu đăng ký dự thi tại Công an quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.Thí sinh nộp phí đăng ký dự thi, phí dự thi, phí xét tuyển trung cấp (nếu có) cùng hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển trung cấp cho Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nộp cho các học viện, trường đại học, trung cấp CAND theo quy định.Năm 2011, tiếp tục xét tuyển thí sinh trúng tuyển các học viện, trường đại học CAND đi đào tạo đại học tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Y dược TPHCM, Trường ĐH Bách khoa TPHCM xét tuyển trong số thí sinh dự thi khối A vào các ngành 501, 502, 503, 504 của các học viện, trường đại học CAND, có đăng ký nguyện vọng (ghi trong phiếu đăng ký dự thi) theo phân luồng quy định.Thí sinh đăng ký nguyện vọng đi học đại học ngoài ngành trực tiếp vào phiếu đăng ký dự thi.