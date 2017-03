Thông tin mới nhất về tuyển sinh vào các trường CAND

Dự kiến chỉ tiêu vào các trường CAND năm 2009

Học viện An ninh nhân dân tuyển 620 chỉ tiêu (CT) các khối A, C, D1. Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 650 CT các khối A, C, D1. ĐH An ninh nhân dân tuyển 410 CT khối A, C, D1. ĐH Cảnh sát nhân dân tuyển 400 CT khối A, C, D1. ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển 200 CT, trong đó đào tạo cho Công an 150 CT, đào tạo dân sự 50 CT. Riêng TS dự thi theo CT đào tạo dân sự của ĐH PCCC không phải qua sơ tuyển; việc khai nộp hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT, không qua Công an các khu vực.

Theo quy định, TS dự thi vào các trường khối Công an đều phải qua sơ tuyển tại các tỉnh, TP nơi TS đăng ký hộ khẩu. Bộ Công an chỉ tuyển vào ĐH và trung cấp Công an đối với những TS đạt yêu cầu sơ tuyển và dự thi vào một trong các học viện, ĐH.

TS không trúng tuyển ĐH, nếu có nguyện vọng sẽ được xét tuyển vào trường trung cấp theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu của Công an từng địa phương. TS nộp hồ sơ trực tiếp cho Công an huyện, thị xã để chuyển về Công an tỉnh, TP (không qua Sở GD&ĐT).