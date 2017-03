Thông tin “nóng” về kỳ thi ĐH, CĐ 2009: Dùng kết quả thi giả sẽ bị khởi tố!

Sáng qua (13-2), phó giáo sư-tiến sĩ Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) và tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã có buổi giao lưu trực tuyến với thí sinh của cả nước (do Báo TT tổ chức) và cung cấp toàn bộ thông tin nóng nhất về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay.

Điểm ưu tiên chênh lệch không quá 1,5

PGS-TS Ngô Kim Khôi cho biết Quy chế tuyển sinh năm 2009 có bảy nội dung sửa đổi so với năm 2008 liên quan đến quy định về đề thi, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng trong xét tuyển đối với một số trường, xử lý kỷ luật đối với thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi giả...

Điều 33 của Quy chế tuyển sinh được sửa đổi theo hướng giảm mức điểm ưu tiên tối đa không được chênh lệch quá 1,5 điểm giữa các đối tượng và không quá một điểm giữa các khu vực. Những năm trước, Điều 33 Quy chế cho phép các trường tự định ra mức chênh lệch khu vực và đối tượng nên dẫn đến có những trường lấy mức điểm chênh lệch từ trên 1,5 đến ba điểm giữa các đối tượng và khu vực. Vì vậy có trường hợp thí sinh chỉ cần đạt ba điểm (cộng với chín điểm ưu tiên) là trúng tuyển!

Cũng theo quy chế sửa đổi, từ năm 2009, những thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi giả sẽ bị xử lý kỷ luật theo mức độ: Tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền dự thi tuyển sinh trong hai năm tiếp theo hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ.

Hồ sơ đăng kỳ dự thi nộp từ 10-3 đến 17-4

Theo PGS-TS Ngô Kim Khôi, cách làm bài thi ở hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ khác nhau. Vì vậy, thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh nhầm lẫn. “Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo như tôi được biết, thí sinh sẽ được xếp phòng thi theo từng ban riêng, do đó đề thi sẽ được phát cho thí sinh phù hợp theo chương trình ban đã học. Còn ở kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ thí sinh được quyền chọn một phần riêng để làm bài, không phân biệt đã học theo ban nào. Nhưng chỉ được làm một phần riêng, nếu làm cả hai phần sẽ phạm quy, không được chấm điểm” - ông Khôi lưu ý.

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, mẫu hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) hợp lệ của năm 2009 do Bộ GD&ĐT ban hành và giữ bản quyền, các sở GD&ĐT tổ chức in ấn và phát hành. Mỗi bộ hồ sơ gồm túi đựng hồ sơ và hai tờ phiếu ĐKDT số 1 và số 2. Thí sinh có thể mua hồ sơ ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải mua đúng nơi mình sẽ nộp hồ sơ, miễn là bộ hồ sơ hợp lệ đúng theo mẫu của Bộ GD&ĐT.

Nơi nhận hồ sơ ĐKDT đối với học sinh THPT là các trường THPT nơi thí sinh đang học, đối với thí sinh tự do, vãng lai là các điểm thu nhận theo quy định của các sở GD&ĐT. Trong quy chế tuyển sinh không quy định giới hạn tuổi tối đa ĐKDT ĐH, CĐ nên thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKDT theo diện thí sinh tự do tại các điểm do Sở GD&ĐT quy định trong khoảng thời gian từ 10-3 đến 10-4-2009 hoặc tại trường ĐH, CĐ mà bạn muốn dự thi từ ngày 11-4 đến hết ngày 17-4-2009.