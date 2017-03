Thông tin quan trọng về tuyển sinh khối Công an năm 2012

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2012. Những thông tin quan trọng thí sinh cần lưu ý trong tuyển sinh năm 2012 như sau:



Dành 15% chỉ tiêu tuyển sinh nữ



Theo Cục Đào tạo, về tuyển học sinh nữ vào đại học (ĐH), trung cấp (TC) CAND hệ chính quy: năm 2012, Bộ Công an không quy định tỷ lệ học sinh nữ sơ tuyển, đăng ký dự thi ĐH và đăng ký xét tuyển vào TC CAND.



Việc sơ tuyển học sinh nữ do Giám đốc CA các tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định trên cơ sở nhu cầu sử dụng cán bộ nữ của địa phương và có trách nhiệm tiếp nhận công tác sau khi tốt nghiệp. Học sinh nữ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an và quy định của CA tỉnh, thành phố nơi sơ tuyển (nếu có) được đăng ký dự thi đại học và đăng ký xét tuyển vào trung cấp CAND. CA các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thông báo công khai chủ trương tuyển nữ vào các trường ĐH, TC CAND năm 2012 và đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn sơ tuyển để học sinh nữ tự nguyện đăng ký sơ tuyển, dự tuyển vào các trường CAND.



Kỳ tuyển sinh này, Bộ Công an ban hành chỉ tiêu tuyển nữ riêng vào từng trường ĐH, trung cấp (TC) CAND theo từng nhóm ngành, ngành với tỷ lệ từ 10-15%. Sau khi có kết quả điểm thi, các trường xây dựng phương án điểm trúng tuyển riêng đối với thí sinh nữ theo chỉ tiêu được phân bổ.



Thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào 1 ngành của một trường



Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường tuyển sinh theo ngành và sử dụng ký hiệu mã ngành đào tạo làm mã ngành đăng ký dự thi. Do đặc thù, Bộ Công an quy định tuyển sinh theo ngành hoặc nhóm ngành, sau khi trúng tuyển, các trường sẽ phân vào học các chuyên ngành. Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển chỉ được đăng ký dự thi vào một ngành của một trường.



Thí sinh thuộc khu vực phía Nam thi tuyển sinh vào các trường phía Bắc dự thi như sau: Thi tuyển vào Học viện ANND và Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND: dự thi tại Trường ĐH ANND; thi tuyển và Học viện CSND và Trường ĐH PCCC: dự thi tại Trường ĐH CSND.



Học viện An ninh nhân dân mở ngành học mới



Ngoài các ngành tuyển sinh đào tạo ĐH hệ chính quy như năm 2011, năm nay, Học viện ANND sẽ bổ sung ngành Luật (chuyên ngành Luật hình sự), tuyển thí sinh dự thi khối A, C, D1 theo điểm tuyển riêng.



Năm 2012, Bộ Công an tiếp tục xét tuyển thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường ĐH CAND gửi đi đào tạo ĐH tại các trường ngoài ngành. Trong quá trình đào tạo, học viên gửi đi học được hưởng chế độ, chính sách như học viên ĐH CAND. Sau khi tốt nghiệp, Bộ Công an tiếp nhận và phân công công tác.



Năm nay sẽ bổ sung nguồn xét tuyển đi học ĐH ngoài ngành của Học viện ANND đối với thí sinh dự thi ngành Luật. Có 60 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ĐH chuyên ngành tham mưu, chỉ huy hậu cần tại Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo hình thức liên kết đào tạo với Học viện Hậu cần-Bộ Quốc phòng. Xét tuyển trong số thí sinh dự thi vào trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND.



Tuyển sinh Trung cấp CSGT



Năm 2012, Trường Trung cấp CSGT (đóng tại Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức tuyển sinh với 300 chỉ tiêu tuyển mới theo lộ trình tuyển sinh đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt. Cụ thể: 150 chỉ tiêu đào tạo chuyên ngành CSGT đường thủy; 150 chỉ tiêu đào tạo chuyên ngành CSGT đường bộ -đường sắt.



Địa bàn tuyển sinh của Trường Trung cấp CSGT: chuyên ngành đường bộ - đường sắt tuyển sinh từ Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Chuyên ngành CSGT đường thủy: cả nước.



Từ ngày 1/3 đến 30/4 tổ chức sơ tuyển



Theo hướng dẫn của Cục Đào tạo Bộ Công an, từ 1/3 đến 30/4, các đơn vị, địa phương sẽ tiến hành thông báo kế hoạch, tiếp nhận học sinh đăng ký, tổ chức sơ tuyển và nộp danh sách đăng ký dự thi, danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp cho các trường kèm theo phí tuyển sinh, báo cáo kết quả sơ tuyển về Tổng cục XDLL CAND.



Đến 30/5, các học viện, trường ĐH gửi giấy báo dự thi; báo cáo số liệu thí sinh đăng ký dự thi, kế hoạch tổ chức thi và phí tuyển sinh về Cục Đào tạo để nộp Bộ GD-ĐT. Từ 4-10/7, học viện, trường tổ chức thi. Ngày 20/8, các học viện, trường công bố điểm trúng tuyển, gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho thí sinh…



Chiều cao từ 1,64m trở lên mới được dự thi



Về đối tượng, tiêu chuẩn, đăng ký dự thi, dự thi ĐH hệ chính quy tại các trường CAND vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2001/TT-BCA ngày 17/10/2011 của Bộ Công an và hướng dẫn của Tổng cục XDLL CAND. Riêng chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND không quy định độ tuổi.



Theo đó, về tiêu chuẩn đạo đức, trong những năm học phổ thông đạt yêu cầu về hạnh kiểm từ loại khá trở lên; về phẩm chất chính trị, đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng CAND.



Về tiêu chuẩn sức khỏe: người dự thi không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình, thể trạng cân đối; không có dị hình, dị dạng. Đối với nam: chiều cao từ 1,64m - 1,80m và cân nặng từ 48 kg-75 kg. Đối với nữ: chiều cao từ 1,58m đến 1,75m; cân nặng từ 45 kg - 60 kg. Đối với học sinh thuộc vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 2cm về chiều cao và 2 kg cân nặng. Về thi tuyển, trong một năm, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào 1 ngành học ở 1 trường.



Hồ sơ đăng ký dự thi phải có đơn xin tình nguyện vào ngành



Hồ sơ đăng ký dự thi và hồ sơ tuyển sinh vào đào tạo ĐH, CĐ, trung cấp hệ chính quy thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn hàng năm của Bộ Công an.



Thí sinh lưu ý, đối với hồ sơ nhập học vào các loại hình đào tạo tập trung với học viên tuyển mới cần có: Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ CA); Bản lý lịch tự khai (theo mẫu) có xác nhận của xã, phường, thị trấn; Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ CA); Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ CA); Giấy khai sinh; Hộ khẩu thường trú; Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp (đối với học sinh nhập học các trường Văn hóa CAND có học bạ và bằng tốt nghiệp THCS); Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh CA các đơn vị, địa phương.





