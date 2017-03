Thông tin tuyển sinh vào lớp 10

Phụ huynh, học sinh tại TP.HCM xem kết quả thi lớp 10 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch



Theo B.Thanh - Nguyễn Chung - Thanh Dũng (TNO)



Phòng Giáo dục Q.6, TP.HCM vừa công bố kế hoạch xét tuyển vào lớp 10 năm học 2013-2014. Theo đó, điểm chuẩn xét tuyển vào các trường THPT công lập là 25,5 điểm, thấp hơn năm trước khoảng 5 điểm. Quy định phân tuyến cụ thể như sau: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi nhận học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường 9, 12, 13, 14. Trường THPT Bình Phú nhận học sinh có hộ khẩu thường trú tại P.1, 2, 4, 6, 7, 10. Trường THPT Nguyễn Tất Thành nhận học sinh có hộ khẩu thường trú tại P.3, 5, 8, 11 và học sinh có hộ khẩu ngoài quận. Các trường THPT nhận hồ sơ nhập học từ nay cho đến ngày 26.7.Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 Q.9 là 27,5. Sẽ có 1.786 học sinh vào học tại 4 trường THPT công lập theo quy định địa bàn phân tuyến như sau:Trường THPT Nguyễn Huệ nhận học sinh phường Long Thạnh Mỹ (khu phố Giãn Dân, Mỹ Thành, Chân Cẩm Phúc, Gò Công), Tăng Nhơn Phú A (khu phố 1, 2, 3, 6, 7), Long Bình (khu phố Giãn Dân), Hiệp Phú, Tân Phú và học sinh Trường THCS Hoa Lư (hộ khẩu thường trú ngoài quận).Trường THPT Phước Long nhận học sinh phường Phước Long A, Phước Long B, Trường THCS Phước Bình, Phước Long (hộ khẩu thường trú ngoài quận).Trường THPT Long Trường nhận học sinh phường Tăng Nhơn Phú A, Long Trường, Long Phước, Trường Thạnh, Phú Hữu, Trường THCS Ngô Thời Nhiệm, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh, Phú Hữu, Long Trường, Long Phước (hộ khẩu thường trú ngoài quận).Trường THPT Nguyễn Văn Tăng nhận học sinh phường Long Bình (trừ khu phố Giãn Dân), Long Thạnh Mỹ (khu phố 1, Long Hòa), Tăng Nhơn Phú A (khu phố 4, 5) và học sinh Trường THCS Tân Phú, Trần Quốc Toản, Long Bình, Hưng Bình (hộ khẩu thường trú ngoài quận).Các trường nhận hồ sơ nhập học từ nay cho đến ngày 25.7.Những trường THPT tại Q.2, tuyển sinh lớp 10 theo 2 mức điểm. Học sinh đạt điểm xét tuyển từ 27 trở lên sẽ phân tuyến như sau: Trường THPT Giồng Ông Tố tuyển học sinh Trường THCS Giồng Ông Tố, Nguyễn Văn Trỗi, Thạnh Mỹ Lợi, Nguyễn Thị Định. Trường THPT Thủ Thiêm tuyển học sinh các Trường THCS An Phú, Lương Định Của, Bình An, Horizon. Đối với những học sinh tốt nghiệp THCS tại Q.2 có điểm xét tuyển từ 25 đến 27 có thể đăng ký xét tuyển bổ sung vào Trường THPT Thủ Thiêm.Theo kế hoạch, ngày 20.7, các trường THPT công lập tỉnh An Giang sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển dựa trên kết quả phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào công lập mà UBND tỉnh phê duyệt. Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh đã công bố kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014. Trong số 16.339 thí sinh dự thi có 5 thí sinh điểm 0 môn ngữ văn, 825 thí sinh điểm 0 môn Anh văn, 1.285 thí sinh điểm 0 môn toán.Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2013-2014. Trong tổng số 13.300 học sinh đăng ký dự tuyển, có 11.482 học sinh trúng tuyển, đạt tỷ lệ trên 85%. Đây là lần đầu tiên Khánh Hòa chọn phương thức tuyển sinh vào lớp 10 bằng xét tuyển. Các học sinh sẽ lựa chọn 2 trường đăng ký 2 nguyện vọng để được xét tuyển. Các trường THPT sau khi nhận hồ sơ đăng ký sẽ tổng hợp để xét tuyển bằng cách chọn thí sinh có điểm xét tuyển từ cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu. Những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2 theo quy định.