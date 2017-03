Thu giữ khoảng 1.000 cuốn sách học vần in cờ Trung Quốc

Ngày 8-3, ông Trần Văn Thuận - phó trưởng Phòng bảo vệ chính trị nội bộ Công an Hà Nội - cho biết cơ quan an ninh đã làm việc với NXB Đại Học Sư Phạm về các nội dung liên quan đến cuốn sách Bé làm quen với chữ cái có in hình cờ Trung Quốc của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hà (Tuổi Trẻ ngày 7 và 8-3).

Ông Thuận cho biết cơ quan công an đã xác định cuốn sách được phát hành từ tháng 1-2012. Cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.000 cuốn sách này để tiếp tục làm rõ và xử lý. Trách nhiệm chính được xác định là của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hà, giáo viên Trường tiểu học Văn Điển A, Hà Nội. Cụ thể, tác giả này trực tiếp viết sách, sau đó thuê người làm maquette và người này đã tải hình trên mạng về để đưa vào sách. Quá trình xem lại maquette, tác giả cuốn sách cũng không phát hiện được hình ảnh minh họa này. Sau đó, tác giả chuyển bản thảo, maquette cho đối tác liên kết là Công ty cổ phần Dịch vụ văn hóa sư phạm để làm các thủ tục xuất bản. Bản thảo của cuốn sách được chuyển đến NXB Đại Học Sư Phạm để biên tập, đọc duyệt nhưng không ai phát hiện sai sót này cho đến khi in ấn. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Thuận cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của toàn bộ cá nhân trong các khâu xuất bản cuốn sách này. Số sách thu giữ được, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo M.QUANG (TTO)