Thu hồi tập bài giảng đạo đức gây xôn xao dư luận

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Lai - hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hòa (Kiến An, Hải Phòng) cho biết: “Ngay sau khi có ý kiến dư luận cho rằng tập bài giảng đạo đức mà nhà trường biên soạn phát hành nội bộ tới các em học sinh trong trường có nhiều vấn đề bất cập, nhà trường đã tổ chức cuộc họp với toàn thể các thầy cô giáo chủ nhiệm quyết định tạm thời ngừng lưu hành và thu hồi toàn bộ số tập bài và trả lại tiền cho các em học sinh.



Cùng với việc đó, sáng ngày 25/9, Trường THPT Đồng Hòa đã tổ chức cuộc họp đột xuất với phụ huynh học sinh khối 10 để lấy ý kiến của các bậc phụ huynh về tập bài đạo đức tự biên soạn đang gây xôn xao dư luận”.







Bà Đỗ Thị Lai cho biết thêm, trong cuộc họp phụ huynh sáng nay 25/9, nhà trường tổ chức họp phụ huynh của 4 lớp khối 10. Tiêu chí của cuộc họp là nhà trường lắng nghe toàn bộ ý kiến của các bậc phụ huynh trên tinh thần cùng nhìn nhận thật khách quan về sự việc. Kết thúc buổi họp, phụ huynh 4 lớp khối 10 đều thống nhất ký vào các biên bản cuộc họp và không có ý kiến gì về việc nhà trường phát hành tập bài giảng đạo đức tới con em học sinh trong trường.Ngay chiều nay 25/9, nhà trường tổ chức họp phụ huynh 4 lớp khối 10 còn lại và sẽ tổ chức họp phụ huynh các lớp khối 11, 12 để tiếp tục lắng nghe ý kiến của toàn bộ phụ huynh học sinh.Trước thông tin xôn xao dư luận về việc tập bài đạo đức do giáo viên Trường THPT Đồng Hòa tự biên soạn rồi “ép” học sinh học và viết bài thu hoạch với các nội dung chưa đúng chuẩn mực, bà Đỗ Thị Lai bày tỏ: “Trước hết tôi cũng phải khẳng định lại đây không phải là sách đạo đức mà chỉ là tập bài đạo đức có đóng bìa mà thôi. Tập bài gồm 16 bài trên do tôi sưu tầm, biên soạn, được phát cho học sinh từ 2007 nhưng không phải là luận văn thạc sỹ của tôi.Đây cũng không phải là sách bắt buộc mà chỉ là tài liệu tham khảo cho học sinh ngoài giờ học chính khóa với mục đích bổ trợ cho các em học sinh thêm kỹ năng sống và giúp các em trưởng thành hơn, biết cách ứng xử đúng mực với thầy cô, bè bạn. Chính vì đây chỉ là tập bài giảng sưu tầm nên tôi nghĩ cách diễn đạt không cần quá mô phạm mà làm sao để các em dễ hiểu mà thôi. Ví dụ như ngày gia đình Việt Nam thì có bài viết để các em trước hết nhớ về tình cảm gia đình rồi bày tỏ những suy nghĩ của mình về tình cảm gia đình trong các bài thu hoạch”.Xuất phát của việc phát hát hành nội bộ tập sách đạo đức tới các em học sinh, bà Lai cho rằng do hướng ra đề môn văn trong các kì thi của học sinh ngày càng theo hướng mở, vì thế, nhà trường muốn qua các bài tập đạo đức tổ chức viết bài thu hoạch để học sinh phát huy khả năng sáng tạo của mình. Bà Lai khẳng định nhà trường không ép các em học sinh phải mua tập bài giảng mà những em nào có nhu cầu thì mua thôi. Số tiền mỗi tập bài giảng đến thời điểm này là 10 nghìn đồng chỉ đủ tiền photo.Về việc Sở GD-ĐT TP Hải Phòng yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Đồng Hòa tường trình về tập bài đạo đức, bà Đỗ Thị Lai cho biết đã tổ chức cuộc họp hội đồng lập bản tường trình và sẽ gửi báo cáo toàn bộ sự việc lên Sở GD-ĐT TP Hải Phòng vào ngày mai 26/9.“Toàn bộ sự việc, chúng tôi sẽ báo cáo trung thực và khách quan nhất lên Sở GD-ĐT TP Hải Phòng để Sở GD-ĐT xem xét. Chúng tôi sẽ chấp hành theo quyết định của Sở GD-ĐT ngay khi có kết luận cuối cùng về sự việc”, bà Đỗ Thị Lai khẳng định.