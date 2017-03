Thu hồi toàn bộ sách dạy kỹ năng sống từ lớp 1 đến lớp 5

Ông Thiện cũng yêu cầu các Công ty Cổ phần Sách, thiết bị trường học địa phương tổ chức thu hồi số sách công ty đang tồn kho tại cửa hàng công ty, các đại lý trên địa bàn phụ trách để chuyển về Công ty Sách, thiết bị giáo dục miền.

Cùng với đó, các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thu hồi toàn bộ số sách đang tồn kho tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ của công ty chuyển về Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị giáo dục miền.

“Yêu cầu các đơn vị gấp rút triển khai công việc” – ông Thiện nhấn mạnh.

Trước đó, Pháp luật TP.HCM phản ánh về việc nhiều phụ huynh cảm thấy rất lo lắng, bức xúc vì nội dung dạy trẻ về lòng dũng cảm bằng cách đi trên thủy tinh trong cuốn sách "Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1".

Cụ thể, ở bài 15 dạy trẻ về lòng dũng cảm với nội dung “Vượt qua nỗi sợ” kể về câu chuyện “Bạn An dũng cảm” (trang 77), sách viết: “Cô giáo rải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi và An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh một cách dễ dàng. Khi đi qua rồi, An thấy thảm thủy tinh không đáng sợ như mình nghĩ và An quay lại động viên các bạn để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng cả lớp đều dũng cảm đi qua thảm thủy tinh” (!).

Bên cạnh câu chuyện là hình ảnh bé gái đang giẫm qua thảm thủy tinh để minh họa. Phần thảo luận của bài học có nội dung: “Em đã dũng cảm như thế nào? Em kể về sự dũng cảm của mình cho các bạn cùng nghe”.

Ngay sau khi báo chí phản ánh, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam kiểm tra nội dung cuốn sách và báo cáo lại. Tiếp đó, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam thu hồi tất cả các cuốn sách "Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1" trong đó có dạy trẻ kỹ năng đi trên thủy tinh.

Trả lời về việc này, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết năm 2014, khi phát hành cuốn sáng này, NXB đã nhận được một số ý kiến đóng góp của giáo viên, phụ huynh về những chi tiết chưa phù hợp. Tiếp thu ý kiến, năm 2015, khi tái bản cuốn sách này, NXB đã loại bỏ những phần chi tiết kiến thức chưa phù hợp và có hiệu chỉnh. Tuy nhiên qua tìm hiểu trên thị trường vẫn còn bán rất nhiều sách xuất bản năm 2014.