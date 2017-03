Thu hồi và tiêu hủy cuốn “Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh”:

Cuốn sách có nội dung không chính xác, gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Theo đó, hai nhà xuất bản có trách nhiệm quản lý toàn bộ số sách thu hồi, bản thảo, bản nhũ phục vụ cho việc in cuốn sách nói trên để tiêu hủy và báo cáo kết quả thực hiện gửi về cục.



Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đã ban hành quyết định thu hồi và tiêu hủy cuốn từ điển trên nhưng đề tên Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Thanh niên. Ngoài lý do nội dung không chính xác, gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội, lý do thu hồi và tiêu hủy là do cuốn sách mạo danh hai nhà xuất bản này.

Theo TRẦN MINH (QĐND Online)