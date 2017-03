Thủ khoa ĐH Chu Văn An đạt 19 điểm

Năm học 2012-2013 là năm thứ 3 Trường ĐH Chu Văn An tổ chức thi tuyển đối với bậc đại học, nhà trường tuyển sinh 1.750 chỉ tiêu cho tất cả các bậc và hệ đào tạo trong năm học này, trong đó hệ đại học chỉ tiêu là 700.



Thủ khoa năm nay của trường đạt 19 điểm là thí sinh Quản Thúy Vân (SBD 1657), dự thi khối A1.



Đặc biệt, thủ khoa khối A đạt 15 điểm và D1 đạt 17 điểm của trường đều là một thí sinh Phí Ngọc An dự thi 2 khối.



Trường ĐH Chu Văn An năm nay có 1.353 thí sinh dự thi. Trong đó, khối A: 716 thí sinh, khối A1: 158 thí sinh, khối B: 118 thí sinh, khối D1: 361 thí sinh. Số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 vào trường là 98 em, còn lại là thí sinh dự thi nhờ.



Năm 2011, điểm chuẩn của trường là 13. Tính bằng mức điểm chuẩn năm trước của trường thì trong tổng số 98 thí sinh dự thi chỉ có 12 thí sinh đạt 13 điểm trở lên.Nếu điểm sàn năm nay của Bộ GD-ĐT như năm trước thì trường sẽ tiếp tục xét tuyển các nguyện vọng mới đủ chỉ tiêu.



Được biết, điểm của thí sinh dự thi nhờ cao nhất của trường đạt 23 điểm là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, số báo danh 1212, thi khối D1 vào ngành Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.



Như vậy đến thời điểm này, đã có 2 trường đại học công bố điểm thi là trường ĐH Dân lập Hải Phòng và trường ĐH Chu Văn An.





Theo Hồng Hạnh (DT)