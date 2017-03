Thủ khoa ĐH Quảng Nam đạt 26 điểm

Năm nay trường ĐH Quảng Nam có 5.144 thí sinh (TS) dự thi. Trường tổ chức thi tuyển các khối A, A1, B, C, D1 và M. Nhìn chung mặt bằng điểm thi không cao hơn so với năm 2011.



Cụ thể, khối A có 2.258 TS dự thi, thủ khoa là TS Trần Thị Thanh Hằng, SBD 578, đạt 19,0 điểm. Ở khối này có 120 TS đạt tổng điểm 3 môn từ 13,0 trở lên. Mặt bằng điểm các môn thi khá thấp. Môn Toán cao nhất là 7,5, tổng số thí sinh có điểm từ 5 trở lên là 96. Môn Lý và Hóa cao nhất là 6,5.



Khối A1 có 372 thí sinh dự thi, số TS có tổng điểm 3 môn từ 13,0 trở lên chỉ là 32 thí sinh. Ở khối thi này TS có tổng điểm cao nhất là 18,5. Khối B có 628 TS dự thi. Số thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 13,0 trở lên ở mức khá khiêm tốn là 32.



Khối C, D1 mặt bằng tương đối thấp. Cụ thể khối C có 975 TS dự thi thì chỉ có 59 em đạt tổng điểm từ 13,0 trở lên. Ở khối D1 có 472 TS dự thi chỉ có 33 em đạt tổng điểm từ 13,0 trở lên. Khối M chỉ có 135 TS dự thi và có 37 em đạt từ 13 trở lên.



Với mặt bằng điểm thi không có gì đột biến so với năm ngoái nên điểm chuẩn của ĐH Quảng Nam nhiều khả năng giữ ổn định, thậm chí một số ngành sẽ bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT.



Lãnh đạo Trường ĐH Quảng Nam cho biết, chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 700, tuy nhiên nếu tính theo điểm sàn năm 2011 (chưa tính điểm ưu tiên) thì mới chỉ hơn 200 thí sinh đạt điểm sàn năm 2011, do vậy trường sẽ phải xét tuyển nhiều chỉ tiêu bằng các đợt xét tuyển tiếp theo.



Theo đánh giá của cán bộ Trường ĐH Quảng Nam, điểm thi năm so với năm 2011 không cao hơn. Tuy nhiên, điểm trung bình ở khối B và C có cao hơn năm ngoái chút đỉnh.



Các khối còn lại như A, D1…, số điểm bình quân như kỳ thi năm 2011. Năm nay, ngoài 4 khối có tính truyền thống, ĐH Quảng Nam còn có thêm khối A1 và M.





Theo N.H - Công Bính (DT)