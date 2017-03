Ảnh: TRƯỜNG GIANG



Thẻ này làm bằng nhựa dẻo, giống như một thẻ ATM hay thẻ nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp. Nội dung trên thẻ toàn chữ Trung Quốc. Mặt trước của thẻ có in ẩn biểu tượng Vạn lý trường thành. Góc trái phía trên của thẻ là hình quốc huy của Trung Quốc được in rất to (ảnh). Một góc mặt sau của thẻ có in hình một con robot mà các em học sinh ở đây cho biết đó là biểu tượng “robot trái cây” - một nhân vật trong phim hoạt hình. Đặc biệt trên thẻ có dãy số mà học sinh gọi là “số chứng minh nhân dân”. Học sinh tìm mua đồ chơi có thẻ này để khẳng định mình cũng có một mã số chứng minh như người lớn (?).



Theo nhiều học sinh thẻ nhựa này được mua ở căngtin trường và các tiệm tạp hóa bên ngoài với giá 2.000-2.500 đồng/thẻ. Ông Nguyễn Xuân Đạm, hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Thạch A, cho biết sau khi nghe một số giáo viên thông báo về tình trạng trên, nhà trường ra thông báo nghiêm cấm tất cả học sinh của trường chơi loại thẻ này và yêu cầu giáo viên mỗi lớp thu giữ tất cả các thẻ trên giao nộp cho nhà trường. Nhà trường cũng đã thông báo cho cơ quan công an và lãnh đạo phòng giáo dục để kịp thời ngăn chặn tình trạng này đối với các trường khác trong địa bàn.



Theo TRƯỜNG GIANG (TTO)