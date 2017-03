Thứ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ kiêm Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã thông báo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT, ý kiến của Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy khối đồng ý giao nhiệm vụ cho Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng kiêm giữ chức Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD).



Dự kiến, việc công bố quyết định Hiệu trưởng mới sẽ diễn ra trong thời gian tới sau khi Bộ trưởng Bộ GD- ĐT kết thúc chuyến công tác nước ngoài.



Trước đó, như báo chí đưa tin, ngày 4/4/2013, Bộ GD-ĐT có quyết định kỷ luật công chức Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD Nguyễn Văn Nam và phê bình nghiêm khắc 3 phó hiệu trưởng trường này.



Lý do Bộ GD-ĐT đưa ra hình thức kỷ luật này là do ông Nguyễn Văn Nam vi phạm một số kỷ luật trong quản lý nhà trường về công tác tổ chức cán bộ, tài chính, đào tạo và xây dựng cơ bản làm ảnh hưởng tới uy tín của trường và của ngành. Thời gian chấp hành kỷ luật của ông Nam là 12 tháng kể từ ngày ký quyết định.



Ngay sau khi có Quyết định cảnh cáo, khiển trách đội ngũ lãnh đạo Trường ĐH KTQD, ngày 10/4/2013, Bộ GD-ĐT đã có công văn 2370/BGDĐT-TCCB về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Hiệu trưởng mới Trường ĐH KTQD (nhiệm kì 2013 - 2018).



Cuộc bỏ phiếu này đã bị lùi lại vì nhiều cán bộ, giảng viên trong trường bức xúc, không đồng tình với lý do mặc dù bị kỷ luật nhưng Hiệu trưởng đương nhiệm Nguyễn Văn Nam vẫn có nhiều động thái không minh bạch. Cụ thể, ngày 17/4/2013, GS Nguyễn Văn Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD đã kí ban hành Quyết định số 197/QĐ- ĐHKTQD-TCCB“về việc thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện quy trình để đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD nhiệm kì 2013-2018”. Ngay sau khi biết Quyết định này, GS Nguyễn Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã không thông báo tới Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu mà tự ý ra quyết định thành lập tổ công tác và bản thân ông Nam giữ chức làm tổ trưởng.



Sau khi biết sự việc trên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã chỉ đạo và yêu cầu ông Nguyễn Văn Nam ra khỏi danh sách tổ công tác. Thay vào đó là GS Phan Công Nghĩa - phó Hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng.





