Thứ trưởng Bùi Văn Ga: “Phải tuyệt đối tuân thủ quy định, quy chế thi“

Sáng 2-7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2016 đã có buổi kiểm tra công tác coi thi tại cụm thi số 59, tỉnh An Giang do ĐH An Giang chủ trì phối hợp với ĐH Xây dựng Miền Tây.



Thứ trưởng Bùi Văn Ga động viên thí sinh tại phòng thi. Ảnh ĐÔNG XUYÊN

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại các phòng thi tại điểm thi số 2 ĐH An Giang và động viên các thí sinh, cán bộ, giảng viên, giáo viên đang làm nhiệm vụ coi thi. Thứ trưởng đề nghị cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tập trung cao độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế thi qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ.

Làm việc với lãnh đạo cụm thi An Giang, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện phục vụ kỳ thi, đồng thời huy động được sự tham gia của các cấp, ngành đoàn thể trong toàn tỉnh. “Đề nghị Ban chỉ đạo cụm thi cần phải tuyệt đối tuân thủ quy định, quy chế thi và thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát, không để bất cứ thí sinh nào được phép mang các thiết bị công nghệ, cũng như các thiết bị cấm vào phòng thi trong các ngày thi còn lại” - Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý.

Ông Ga yêu cầu Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2016 tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm đến công tác chấm thi, đảm bảo chính xác, khách quan, đứng tiến độ thời gian quy định; đảm bảo đường truyền hoạt động tốt để phục vụ tốt cho việc công bố điểm thi và đăng ký xét tuyển của học sinh diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Kỳ thi THPT qquốc gia 2016, tỉnh An Giang chỉ thành lập duy nhất cụm thi do ĐH An Giang chủ trì phối hợp với ĐH Xây dựng Miền Tây với 13.212 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 11.412 thí sinh đăng ký thi xét tuyển CĐ, ĐH và 1.800 thí sinh đăng ký thi xét tốt nghiệp. “Để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho kỳ thi, năm nay trường đã huy động hơn 1.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi và phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, trường còn đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kỳ thi với thiết bị hiện đại” - ông Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng ĐH An Giang, cho biết.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2016, trên địa bàn tỉnh An Giang có khá đông học sinh ở khu vực biên giới, ở xã, là người dân tộc nên UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị và thành phố có kết hoạch hỗ trợ các em học sinh có điều kiện khó khăn đi thi như tổ chức đưa rước thí sinh đi thi, hỗ trợ chổ ở,… đảm bảo không có thí sinh nào bỏ thi vì không có điều kiện.