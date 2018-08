“Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm khi xảy ra bạo hành“

Sáng ngày 15-8, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Giáo dục mầm non.



Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao tặng bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. ẢNH: THỦY TRÚC

Phát biểu tại hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trong năm học 2017-2018 đã xuất hiện những trường hợp giáo viên, bảo mẫu vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo hành trẻ em gây phẫn nộ trong dư luận. Và nguyên nhân đến từ chủ nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục không có trình độ chuyên môn do đó tuyển giáo viên, bảo mẫu chưa đáp ứng yêu cầu yêu nghề, yêu trẻ nên dẫn đến những trường hợp đáng tiếc nêu trên.



Do đó, trong năm học mới thành phố sẽ tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhất là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Đồng thời, ngành giáo dục tiếp tục bồi đưỡng đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ phối hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia về Giáo dục mầm non để nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ cho chủ nhóm làm việc tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Mặt khác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường và cá nhân theo quy định; tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, khám sức khỏe định kì, quản lý sức khỏe, tiêm chủng cho trẻ.

Tất cả được thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục mầm non, giảm tải cường độ lao động cho giáo viên, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách và củng cố chất lượng tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Bà Diễm Thu khẳng định: “Các cơ sở giáo dục mầm non nếu để xảy ra bạo hành trẻ em hoặc các trường hợp không bảo đảm an toàn cho trẻ thì thủ trưởng nơi đó phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra cần hình thành nề nếp kỉ cương trong trường học, giữ vững các mối quan hệ giữa nhà trường, phụ huynh và giáo viên để góp phần xây dựng môi trường sư phạm thân thiện tạo niềm vui đến trường mỗi ngày cho các cháu trong năm học mới".