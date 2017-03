Thứ trưởng kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT tại Đồng Nai

Thứ trưởng Ga đánh giá cụm thi Đồng Nai là nơi có số thí sinh dự thi nhiều thứ hai cả nước (sau TP.HCM), với 24.000 thí sinh.

"Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức cụm thi THPT quốc gia có quy mô thí sinh lớn, vì vậy cần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt" - ông Ga nói.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, đối với thí sinh thi THPT để xét tốt nghiệp THPT toàn tỉnh có 23 điểm thi, dự kiến có 409 phòng thi, số lượng thí sinh dự thi là 9.452.

Cụm thi để xét tốt nghiệp do ĐH Công nghiệp TP.HCM và CĐ Y tế Đồng Nai phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức.



Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại buổi làm việc. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Theo báo cáo nhanh, cụm thi để xét tuyển ĐH, CĐ do ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì có 12 điểm thi, 450 phòng thi với 14.543 thí sinh. Bài thi sẽ được chấm tại Trường ĐH Đồng Nai, công tác đảm bảo đề thi, bài thi và chấm thi được đặt lên hàng đầu.

Cơ quan An ninh tỉnh Đồng Nai khẳng định công tác bảo vệ kỳ thi đã có kế hoạch chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau kỳ thi.

Đại diện Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh có phương án miễn vé xe buýt cho thí sinh đi thi và tất cả các điểm thi đều có xe buýt đi qua. Đồng thời Thanh tra giao thông sẽ phối hợp với CSGT để hạn chế ùn tắc, thí sinh đến các điểm thi thuận lợi.



Thứ trưởng đến từng phòng thi kiểm tra. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Đáng lưu ý, đối với các thí sinh ở xa nhất tại các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã có phương án đưa thí sinh đến tận điểm thi.

Ông Ga đánh giá công tác chuẩn bị trước kỳ thi tại cụm thi Đồng Nai là chu đáo, khảo sát đầy đủ phòng thi, chỗ ở... cho thí sinh.

Ông lưu ý thêm công tác tập huấn giám thị kỹ càng, phổ biến đầy đủ quy chế để không xảy ra các sai sót như các năm trước ở một số cụm thi.

"Địa phương cần lưu ý thí sinh ở các huyện xa nhất để đảm bảo tất cả thí sinh đến điểm thi theo chỉ đạo của Thủ tướng" - Thứ trưởng lưu ý.