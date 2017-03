Thủ tục, hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2011

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 14-3 Về thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH, CĐ năm 2011 so với các năm trước, Bộ GD&ĐT lùi lại bốn ngày để tránh trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Học sinh đang học lớp 12 tại trường nào thì nộp hồ sơ và lệ phí ĐKDT tại trường đó, từ ngày 14-3 đến hết 14-4. Sau thời gian trên, học sinh chưa kịp nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trường mình ĐKDT từ ngày 15 đến 21-4. Thí sinh tự do, thí sinh vãng lai nộp hồ sơ tại các điểm thu nhận do sở GD&ĐT của từng địa phương quy định, từ ngày 14-3 đến 14-4. Sau thời hạn trên, thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường mình ĐKDT đến hết ngày 21-4. Một bộ hồ sơ gồm: một túi hồ sơ và hai phiếu số 1, số 2; ba ảnh chân dung cỡ 4x6 cm (chụp trong thời gian sáu tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), trong đó có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau; ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên như con thương binh, liệt sĩ… (nếu có). Riêng thí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH thì cần nộp thêm bản photocopy mặt trước của phiếu số 1. _________________________________________________ Năm nay thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cũng thay đổi. Theo đó, từ ngày 25-8 đến 15-9 xét tuyển NV2 và từ ngày 20-9 đến 10-10 xét tuyển NV3. Thí sinh được nộp hồ sơ xét tuyển NV2, NV3 qua đường bưu điện. Giấy chứng nhận kết quả thi khi xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ĐH, CĐ phải là bản chính có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi. Thí sinh có thể dùng bản photocopy giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp. Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, NV 3 nếu có NV rút hồ sơ để nộp vào trường khác sẽ được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển. Hằng ngày các trường nhận và công bố thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, NV 3 của thí sinh trên trang web của trường.