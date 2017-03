Thừa Thiên - Huế: Nhiều "lò" luyện chữ “chui” cho trẻ vào lớp 1

Theo số liệu thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế, hiện có khoảng 167 lớp “chui” nhận trẻ dưới 6 tuổi trên tổng số 212 lớp có giấy phép hoạt động, chiếm tỷ lệ 79%.



Khá nhiều "lò" mở tại nhà với lớp từ 5 cho đến 50, 60 trẻ. Các cô giáo dạy trẻ phần lớn đều có trình độ sơ cấp, trong khi theo quy định bắt buộc là phải có trình độ trung cấp trở lên. Tại các lớp học này, điều kiện học tập cũng không được đảm bảo ánh sáng , bàn ghế không đủ tiêu chuẩn, diện tích nhỏ hẹp, mỗi trẻ phải có khăn lau mặt và cốc uống nước riêng nhưng hầu hết không có...



Toàn TP Huế hiện đang có khoảng 4.800 trẻ ở độ tuổi học mầm non. Trong đó khoảng 1.200 trẻ đang đi học ở những lò luyện chữ "chui", chiếm tỷ lệ 27%. Như vậy, số đi học các lớp đủ mầm non đủ điều kiện là 73%, còn thiếu so với quy định về phổ cập mầm non là phải có 98% số trẻ dưới 6 tuổi tại địa bàn đi học mầm non,



Một bất cập hiện tại chính là việc Uỷ ban Nhân dân các phường được cấp giấy phép hoạt động cho lớp nhận trẻ dưới 6 tuổi. Còn Phòng Giáo dục và Đào tạo thì chỉ nhiệm vụ kiểm tra và xử phạt. Điều này đã dẫn đến việc phối hợp để mở lớp hay xử lý gặp nhiều sự chồng chéo.





Theo Đại Dương (DT)