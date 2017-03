Thực hư vụ “cô giáo đập bàn vô tình làm gãy tay trẻ”

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM về sự việc này, ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình cho biết, Phòng đã nhận thông tin và bản tường trình cụ thể về sự việc này do trường gửi lên. Sáng ngày 2-11, Phòng cũng đã xuống trường kiểm tra chuyên môn cũng như làm việc trực tiếp với chủ trường và giáo viên để nắm rõ đầu đuôi sự việc. “Phòng đã chỉ đạo nhà trường phải có văn bản thông tin lại cho rõ toàn bộ sự việc này trên trang web trường cũng như với báo chí. Đồng thời, ngay trong tuần này, trường phải họp phụ huynh nhằm thông tin lại rõ sự việc để ổn định tư tưởng, tránh gây hiểu nhầm cho phụ huynh. Còn việc trong quá trình giảng dạy, cô giáo có sai sót và kỷ luật như thế nào thì tính sau” – Ông Huy nói. Được biết, trường mầm non Thế giới Thiên Thần được thành lập từ năm 2013, hiện có 420 bé theo học với 18 lớp. ------------------------------------------- Bản tường trình của nhà trường thể hiện phụ huynh đã đồng ý và ký tên xác nhận. Do ban đầu nóng giận khi chưa tìm hiểu đã đưa lên FB khiến sự việc bị đẩy đi quá xa. Phía gia đình đã xin lỗi giáo viên và nhà trường, đồng thời gỡ bài trên facebook. Riêng tiền hỗ trợ thăm khám, nhà trường có đưa hai triệu nhưng phụ huynh chỉ nhận 710.000 đồng tiền khám và bó bột.