Tỉ lệ chọi thi tiếng Hàn Quốc cao hơn thi đại học

Ngày 4-10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11.

Vi phạm quy chế, cấm thi hai năm

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết kỳ thi năm nay phía Việt Nam và Hàn Quốc đều thực hiện giám sát kỳ thi. Nên kỳ thi được tổ chức chặt chẽ: “Trong đó, nghiêm cấm thí sinh sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng điện tử… tại địa điểm thi trong ngày tổ chức thi. Đồng thời, cấm việc thi hộ, thi kèm cho người khác, ném đề thi ra ngoài, chuyển đáp án vào phòng thi… Thí sinh vi phạm quy định này sẽ bị hủy bài thi và cấm dự thi trong thời gian hai năm…” - ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng thông tin, kỳ thi lần này có 21.622 người lao động tham gia. Trong đó, tại Hà Nội sẽ tổ chức thi tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Lao động xã hội với trên 10.000 người lao động của các tỉnh phía Bắc. Điểm thi TP Vinh (Nghệ An) sẽ tổ chức thi tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, với trên 7.400 người lao động các tỉnh miền Trung. Điểm thi phía Nam sẽ được tổ chức tại Trường CĐ nghề kỹ thuật công nghiệp TP.HCM, với trên 3.100 người lao động các tỉnh phía Nam.



Cục Quản lý lao động ngoài nước cung cấp thông tin kỳ thi tiếng Hàn Quốc lần thứ 11. Ảnh: VIẾT LONG

“Như vậy, người lao động sẽ phải nỗ lực hết sức để tranh tài vì số được tuyển chọn không nhiều 2.100/21.622 lao động trúng tuyển. Có nghĩa tỉ lệ chọi kỳ thi lần này là một chọi 10, cao hơn cả tỉ lệ chọi thi ĐH. Việc lựa chọn lao động sẽ theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên (số điểm tối đa là 200 điểm)…” - ông Hùng nói.



Theo ông Lê Mạnh Hùng, người lao động vượt qua kỳ thi tiếng Hàn, hồ sơ của người lao động sau khi hoàn thiện sẽ được mã hóa bằng một mã số và đưa vào hệ thống mạng riêng để lựa chọn. Quy trình lựa chọn là ngẫu nhiên và chủ sử dụng lao động sẽ đánh giá bước đầu năng lực của người lao động, trong đó năng lực tay nghề cũng được thể hiện trên hệ thống. Khi được chủ sử dụng lao động chọn, người lao động sẽ nhận được mức lương thấp nhất là 1.000 USD, mức thu nhập này chưa kể làm việc thêm ngoài giờ.

Ông Đặng Sỹ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết thêm đối với những lao động có nguyện vọng đi Hàn Quốc làm việc nhưng không đỗ kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo vào tháng 10 thì có thể tiếp tục tham gia kỳ thi tiếng Hàn dành riêng cho lao động ngành ngư nghiệp vào tháng 11. Chỉ tiêu tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp là 1.300 người.

Ông Dũng cũng cho biết việc ra đề, chấm điểm do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) thực hiện. Toàn bộ đề thi được bảo mật, được cán bộ phía Hàn Quốc vận chuyển sang Việt Nam và phát tại phòng thi. Bài thi cũng do cán bộ Hàn Quốc trực tiếp thu và chấm bài. Không có tổ chức, cá nhân nào can thiệp được vào kết quả bài thi, vì vậy người lao động nên cảnh giác với các thông tin lừa đảo.

Thí sinh không được rời phòng thi khi chưa hết giờ



Khi tiếp nhận phiếu trả lời câu hỏi, thí sinh phải xác nhận thông tin về họ tên, số báo danh đã được in sẵn trên phiếu trả lời câu hỏi. Mỗi thí sinh chỉ được phát một phiếu trả lời câu hỏi, việc thay thế và sửa đổi trên phiếu trả lời câu hỏi sẽ không được chấp nhận.

Ngoài ra giám thị (bao gồm giám thị của Hàn Quốc) sẽ nhận diện khuôn mặt của từng thí sinh, do vậy thí sinh phải mang theo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu trong ngày thi (nếu không mang thí sinh sẽ không được dự thi).

Thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn tại TP.HCM. Ảnh: P.ĐIỀN

Đáng lưu ý, trong thời gian thi, thí sinh không được phép rời khỏi phòng thi. Nếu thí sinh rời khỏi phòng thi, bài thi sẽ được xem là không hợp lệ hoặc gian lận. Những thí sinh không tuân thủ hiệu lệnh nộp bài thi của giám thị sẽ bị hủy kết quả thi.



Tương tự kỳ thi trước đó, ban tổ chức nghiêm cấm thí sinh sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng điện tử,… tại địa điểm thi trong ngày tổ chức thi (thí sinh vi phạm quy định này sẽ bị xem là có hành vi gian lận).

Ban Tổ chức thi tiếng Hàn sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng sử dụng các biện pháp kỹ thuật để kiểm tra, phát hiện thí sinh mang điện thoại di động và các thiết bị thu phát sóng điện tử trước khi vào khu vực thi. Ban tổ chức thi tiếng Hàn và trường nơi tổ chức kỳ thi không có trách nhiệm bảo quản các thiết bị trên.

Kỳ thi này do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức theo ủy quyền của Bộ Việc làm lao động Hàn Quốc. Lệ phí dự thi là 24 USD.