Tỉ lệ học sinh Tây nguyên bỏ học giảm

Theo Thứ trưởng Trần Quang Quý, trong năm năm triển khai nhiều giải pháp, giáo dục - đào tạo và dạy nghề ở Tây nguyên đã có những chuyển biến rõ rệt. Tình trạng học sinh bỏ học, học sinh yếu kém, “ngồi nhầm lớp”, tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên đã được cải thiện.



Từ 1,25% học sinh bỏ học trong năm học 2007-2008 đã giảm còn 0,7% vào năm học 2009-2010. So với cả nước, Tây nguyên cũng là khu vực có tỉ lệ học sinh bỏ học giảm mạnh. Sau năm năm, Bộ GD-ĐT cũng đã mở rộng mạng lưới trung tâm giáo dục thường xuyên ở 70 huyện, phối hợp với các địa phương mở gần 600 trung tâm học tập cộng đồng để triển khai nhiệm vụ chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục và nâng cao dân trí.



Thứ trưởng Trần Quang Quý cũng khẳng định tuy có chuyển biến nhưng Tây nguyên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hiện vẫn còn trên 100 xã chưa có trường mầm non. So với quy định về định mức biên chế tại thông tư 35, vẫn thiếu trên 4.700 giáo viên các cấp. Chất lượng giáo dục có nâng lên nhưng chậm và không đồng đều, tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng không đáng kể. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế.





