Tiền trường: Nhiều khoản thu mới

Năm học này, theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường không thu tiền cơ sở vật chất. Cha mẹ học sinh (HS) chưa kịp mừng thì tá hỏa khi nhận ra các trường đã phát sinh nhiều khoản thu mới.

Phí phục vụ yaourt, phí giặt mền gối…

Chị YT có con học Trường Trung học bán công Nam Sài Gòn (quận 7) giật mình khi phải đóng thêm nhiều khoản tiền mới và cao như tiền sử dụng máy lạnh 27.000 đồng/tháng, hỗ trợ học đường 550.000 đồng/tháng, tiền giao lưu với người nước ngoài 145.000 đồng/tháng...

Nhiều phụ huynh của Trường Mầm non Bến Thành (quận 1) ngạc nhiên trước nhiều khoản phí mới như yaourt 72.000 đồng/tháng, phí phục vụ yaourt 30.000 đồng/tháng, giặt nệm gối 10.000 đồng/tháng… Hiệu trưởng trường này giải thích các khoản thu mới là không bắt buộc nhưng nhiều phụ huynh cho rằng trường đã đưa vào chẳng lẽ không đăng ký cho con ăn? Một số trường khác còn có phí phục vụ đón, trả trẻ, phí trồng cây xanh…

Đổi tên mới

Theo quy định, khối tiểu học không phải đóng học phí nhưng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Thủ Đức) vẫn thu hơn 900.000 đồng tiền học phí và phí học tiếng Anh. Khi phụ huynh thắc mắc, nhà trường giải thích tiền đó để chi trả cho bảo mẫu. Tuần qua, nhiều phụ huynh khối lớp 1 một buổi được thông báo họp phụ huynh gấp để trả lại học phí nhưng sẽ không cho bảo mẫu phục vụ các lớp này. Do phụ huynh không đồng tình nên việc chi trả tạm thời dừng lại.

Trường Mầm non Rạng Đông 12 (quận 6) có các khoản thu mới là tiền học phẩm học cụ 200.000 đồng, thiết bị vật dụng phục vụ bán trú 250.000 đồng; tiền quản lý ăn sáng 50.000 đồng, phục vụ bán trú 200.000 đồng...

Khoản cũ tăng mạnh

Các trường quận Tân Bình thường chọn mức cao nhất trong hướng dẫn các khoản thu của Phòng GD&ĐT, thậm chí vượt khung. Theo quy định, tiền vệ sinh phí từ 5.000 đến 10.000 đồng/tháng, nước uống là 10.000 đồng/tháng nhưng Trường Mầm non 12 lại thu tiền vệ sinh phí đến 18.000 đồng/tháng, nước uống là 17.000 đồng/tháng. Chị Hoài, có hai con học trường này bức xúc khi phải đóng hơn 3,5 triệu đồng cho tháng 10. Chị Hoài cho hay năm ngoái mỗi tháng chị đóng tiền cho cả hai con chỉ gần 1,7 triệu đồng. Năm nay không chỉ tiền ăn và nước uống tăng cao, nhà trường còn thu thêm hai khoản “lạ” là ấn phẩm dạy học và đồ dùng thiết bị chuyên môn với tổng tiền 300.000 đồng/năm, tiền quỹ hội cha mẹ HS cũng tăng lên 270.000 đồng/năm.

Tại Trường Mầm non Bến Thành (quận 1), nhiều phụ huynh khi đóng tiền học tháng 10 cho con than thở vì phải gánh một khoản tiền cho tháng 10 và một phần còn thiếu từ tháng 9. Một phụ huynh cho hay trong tháng 9 chị đóng hơn 1 triệu đồng tạm thu nhưng qua tháng 10 chị phải đóng hơn 3 triệu đồng vì cộng thêm tiền chênh lệch của tháng 9. Giải thích vấn đề này, bà Vũ Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tháng 9 nhà trường chỉ tạm thu như cũ… Đến tháng 10, trường nhận được bản hướng dẫn thu chi từ phòng giáo dục, trong đó có nhiều khoản tăng cao như phục vụ bán trú 120.000 đồng tăng 70.000 đồng… so với mức cũ nên phải thu thêm của tháng 9.

Nhiều trường thu quỹ phụ huynh theo kiểu bổ đầu Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có kết luận thanh tra tại một số phòng GD&ĐT và các trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội về các khoản thu, chi đầu năm học 2012-2013. Theo đó, một số trường chưa lập dự toán chi để làm căn cứ tính toán mức thu, hoặc lập dự toán không đầy đủ, chi tiết. Một số trường chưa họp với cha mẹ HS để trình bày dự toán chi và dự kiến mức thu, đã gửi văn bản xin ý kiến cha mẹ HS đồng ý hay không với các khoản thu do trường đề xuất. Cụ thể, Trường Tiểu học Láng Thượng, Trường Tiểu học Kim Giang, Trường Tiểu học Kim Liên quận Đống Đa. Các trường thực hiện khoản thu tự nguyện quỹ ban đại diện cha mẹ HS theo hình thức bổ đầu. Cụ thể, Trường Tiểu học Kim Liên thống nhất thu 350.000 đồng/HS/năm; Trường Tiểu học Thượng Thanh, quận Long Biên thu khối cao nhất là 300.000 đồng/HS/năm, kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhỏ trong trường 20.000 đồng/HS/năm; Trường Tiểu học Ngọc Lâm thu 100.000 đồng/HS/năm (dự kiến chi hỗ trợ tết Nguyên đán cho giáo viên từ quỹ này); Trường Tiểu học Láng Thượng thu 350.000 đồng/HS/năm, dự kiến chi hỗ trợ giảng dạy, chi tết cho giáo viên. Lớp 3B Trường Tiểu học Đặng Trần Côn A, quận Thanh Xuân thu 300.000 đồng/HS/năm để lắp điều hòa và 547.000 đồng/HS/năm để lập quỹ hoạt động; lớp 3H thu 600.000 đồng/HS/năm để lập quỹ hoạt động và 357.400 đồng/HS/năm để tổ chức đi tham quan… Thanh tra Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT TP Hà Nội làm rõ những sai phạm của các trường đã nêu và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý về Bộ GD&ĐT trước ngày 30-10-2012. THỦY TRÚC

PHẠM ANH