Tiếng Anh mầm non: Tự phát là dao hai lưỡi

Báo Pháp Luật TP.HCM ra ngày 12-12 có bài “Thí điểm kiểu bê nguyên xi” phản ánh việc Sở GD&ĐT TP.HCM chấp thuận cho Công ty Poly (Hàn Quốc) dạy thử nghiệm tiếng Anh cho trẻ mà chưa có nghiên cứu, đánh giá chương trình trước.

Có nhu cầu thì mở lớp

Cô Hồ Thu Thảo, Hiệu phó Trường Mầm non 19-5, cho biết: Lúc đầu trường cũng được chọn để thử nghiệm chương trình của Poly nhưng sau đó không tham gia vì điều kiện của trường chưa cho phép. Hiện tại, trường ký hợp đồng với một trung tâm ngoại ngữ để dạy tiếng Anh cho các cháu lớp lá (năm tuổi). Tương tự, tại Trường Mầm non TP, cô Lại Thị Nguyên Nhung cho biết ngoài các lớp thử nghiệm với Poly, trường cũng ký hợp đồng với Trung tâm Anh ngữ dành cho trẻ em CEC với mức học phí 60.000 đồng/tháng, tuần học hai buổi. Đây là những chương trình phục vụ nhu cầu cho phụ huynh mong muốn con mình sớm tiếp cận tiếng Anh. Nội dung học cũng chỉ là phát âm, đọc những vật dụng gia đình, các bộ phận trên cơ thể và hát bằng tiếng Anh.

Còn tại Trường Mầm non Sơn Ca 12 (quận Phú Nhuận), cô Nguyễn Thị Anh Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trường cũng có ký hợp đồng với Trung tâm Anh ngữ Tân Văn (trụ sở ở quận Gò Vấp) dạy tiếng Anh cho các bé năm tuổi, học phí 40.000 đồng/tháng học một tuần hai buổi. Giáo trình Tiny Talk kèm theo giáo án của trung tâm biên soạn. “Trường có dạy tiếng Anh kiểu này lâu rồi. Nhà trường chỉ phục vụ theo nhu cầu của phụ huynh chứ nói về tính hiệu quả của việc học tiếng Anh thì không đánh giá được” - cô Hồng nói.

Cô Trương Tố Mai (phải) đang dạy trẻ lớp lá luyện phát âm tại Trường Mầm non Bé Ngoan (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Q.VIỆT

Chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non

Theo bà Lê Thị Liên Hoan, Phó phòng Giáo dục mầm non - Sở GD&ĐT TP, các trung tâm dạy ngoại ngữ “xâm nhập” vào trường mầm non là do nhu cầu của phụ huynh. Tuy nhiên, họ không có nghiên cứu các chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non của Việt Nam mà chỉ áp đặt từ các chương trình nước ngoài. “Phòng mầm non không đủ điều kiện làm nhưng chúng tôi không bỏ lơ, cũng kiểm tra so sánh nhiều chương trình khác nhau của các trung tâm và chưa ưng ý chương trình nào hết. Chúng tôi mong muốn có một chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non phù hợp, dạy các cháu phát âm chuẩn càng sớm càng tốt. Vì thế, trước mắt Sở GD&ĐT TP thấy chương trình của trung tâm ngoại ngữ nào phù hợp thì cho áp dụng thử nghiệm. “Sở dĩ chúng tôi chọn Poly vì chương trình tiếng Anh này phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ châu Á, cụ thể là Hàn Quốc có những nét tương đồng với văn hóa Việt Nam” - bà Liên Hoan nói.

Đồng quan điểm, bà Đinh Thị Tứ, Trưởng khoa Giáo dục mầm non (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), cho rằng việc dạy ngoại ngữ cho trẻ mầm non vô cùng quan trọng. Không phải cái gì cũng học mà quan trọng là học cái gì, bằng phương pháp nào vì lứa tuổi này các cháu có khả năng tiếp thu nhanh, khả năng nghe-nói rất tốt, nếu chúng ta dạy sai sẽ có tác dụng ngược. Vì vậy, phụ huynh và các trường (cụ thể là Sở GD&ĐT TP.HCM) cần kiểm tra, đánh giá chương trình nếu không, việc học tiếng Anh của trẻ mầm non sẽ là con dao hai lưỡi.

“Dưới góc nhìn sư phạm, tôi cho rằng nên xây dựng một chương trình khác hẳn học sinh phổ thông. Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ mầm non phải thật nhiều hình ảnh, một từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, bởi lứa tuổi này tư duy mang tính hình tượng. Nếu đưa chương trình của các trung tâm vào trường mầm non cần thông qua khoa Anh và khoa Sư phạm mầm non để chúng tôi đánh giá” - bà Tứ nói.

Trẻ không nhầm lẫn hai ngôn ngữ Việc học đồng thời hai ngôn ngữ giúp trẻ em trở nên linh hoạt, thông minh, có khả năng tập trung cao hơn. Barbara Lust, chuyên gia ngôn ngữ và tâm lý phát triển trẻ em của Trung tâm Nghiên cứu ngôn ngữ Cornell (Mỹ), cho rằng khả năng tập trung chú ý cao là chìa khóa cho sự thành công trong học tập và là biểu hiện cao nhất của khả năng sẵn sàng đi học ở trẻ mầm non. Theo kết quả nghiên cứu của trung tâm này, học sớm ngôn ngữ thứ hai không ảnh hưởng gì đến sự phát triển trí tuệ của trẻ, ngược lại giúp trẻ tập trung chú ý tốt hơn trong khi học so với trẻ chỉ biết tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra, ngôn ngữ thứ hai hỗ trợ tiếng mẹ đẻ hình thành và phát triển tốt nếu được giới thiệu sớm và bằng phương pháp phù hợp. Trẻ mầm non có thể học rất nhanh ngôn ngữ thứ hai khi được “tắm” trong môi trường ngôn ngữ thường xuyên, tích cực mà chúng đang học. Bà LÊ THỊ LIÊN HOAN, Phó phòng Giáo dục mầm non - Sở GD&ĐT TP.HCM 30% là số trường trên tổng số hơn 800 trường mầm non có dạy tiếng Anh cho trẻ 3-5 tuổi. Các cháu học tuần hai buổi, mỗi buổi 30 phút. Mới đây, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã chỉ đạo ngành giáo dục TP nên cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh. Hiện tại, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, cũng đang ở Anh để tìm hiểu chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non của ĐH Cambridge.

QUỐC VIỆT