Tìm cơ hội du học hè

Trải nghiệm cuộc sống như một công dân toàn cầu, giao tiếp tiếng Anh 24/7, trao đổi văn hóa với bạn bè quốc tế cùng với những chuyến du lịch đáng nhớ… là những gì mà các chương trình du học hè cam kết sẽ mang lại cho học sinh.

Hiện có rất nhiều trung tâm tư vấn du học tổ chức chương trình du học hè dành cho học sinh (HS) lứa tuổi từ tám đến 17 với các điểm đến hấp dẫn như các thành phố lớn của Úc, Mỹ, Anh, Canada, Singapore. Các trung tâm này cam kết không chỉ giúp HS nâng cao khả năng Anh ngữ sau khóa học mà còn mang lại những trải nghiệm thú vị cho HS về cuộc sống, về những chuyến tham quan du lịch đến những thắng cảnh nổi tiếng thế giới.

Chi phí và lợi ích

Giá một chuyến du học hè đến Mỹ, Anh, Úc dao động từ 4.000 đến 7.000 USD (tương đương 80 triệu-140 triệu đồng), đến Singapore khoảng 2.000 đến 2.500 USD (khoảng 40 triệu-50 triệu đồng). Tùy từng quốc gia du học hè và thời gian du học mà chi phí dao động. Cụ thể, chi phí du học hè năm nay tính theo số tuần lễ mà HS đăng ký du học như sau:

Anh: Du học hai tuần: 82 triệu đồng/HS; ba tuần: 92 triệu đồng/HS; bốn tuần: 99 triệu đồng/HS. Chi phí đã bao gồm: học phí và chi phí ăn ở trong suốt khóa học, phí tham quan dã ngoại theo chương trình, vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam (Hà Nội/TP.HCM) - Anh - Việt Nam, đưa đón sân bay tại Anh, phí visa, bảo hiểm du lịch. Phụ huynh tự cho thêm con tiền tiêu vặt và xe buýt. Riêng đi xe buýt mất khoảng 30 bảng Anh (gần 1 triệu đồng)/tuần.

Mỹ: Du học hai tuần: 93 triệu đồng/HS; ba tuần: 117 triệu đồng/HS; bốn tuần: 141 triệu đồng/HS; năm tuần: 165 triệu đồng/HS; sáu tuần: 189 triệu đồng/HS. Chi phí đã bao gồm: Học phí và chi phí ăn ở trong suốt khóa học, phí tham quan dã ngoại theo chương trình, vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam (Hà Nội/TP.HCM) - Mỹ (New York) - Việt Nam, đưa đón sân bay tại New York, phí visa, bảo hiểm du lịch.

Lợi ích lớn nhất của du học hè là HS được thực hành kỹ năng giao tiếp trong môi trường quốc tế, rèn tính độc lập, kỷ luật…

Du học hè có nhiều lợi ích hấp dẫn, nhất là với HS bậc THPT. Chẳng hạn, đối với HS dự định du học khi hết bậc THPT thì du học hè là bước đầu tiếp cận với môi trường học tập, sinh hoạt lâu dài ở nước ngoài; đa số các trung tâm tổ chức du học hè đều không những không đòi hỏi HS phải có trình độ tiếng Anh mà còn cam kết sau khóa du học, HS sẽ đủ tự tin để giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài; khung chương trình du học hè là sáng học tiếng Anh - chiều tham gia các hoạt động thể thao, tham quan - tối xem phim, giao lưu với gia đình bản xứ, hoạt động tập thể với các đoàn du học hè của các nước khác… trong môi trường tiếng Anh nên đảm bảo HS sẽ có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy chỉ sau vài tuần; được kết hợp tham quan, du lịch đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới.

Thận trọng với thông tin du học hè

Dù giá một chuyến du học hè trong vòng từ hai đến sáu tuần không hề rẻ nhưng vẫn chưa phải là vấn đề mà các bậc phụ huynh cho con đi du học hè lo lắng. Đáng nói là chất lượng và uy tín của công ty cung cấp dịch vụ. Chị Lê Thị Tuyết Giang, phụ huynh của em Ngọc Thu - HS Trường THCS Trần Phú (quận 10, TP.HCM), lo lắng nói: “Tôi rất muốn cho cháu đi du học hè nhưng lại rất sợ cháu bị đẩy đi tour du lịch. Năm ngoái, con gái lớn của tôi đi du học hè Singapore qua một trung tâm du học trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Đi rồi về mới biết cháu được đưa đi du lịch là chính, chẳng học hành được như những cam kết của trung tâm”.

Hiện nay có quá nhiều nơi trưng ra các chương trình du học hè mà độ tin cậy không dễ kiểm chứng. Bạn Ngọc Linh, HS Trường THPT Marie Curie (quận 3), cho biết: “Năm ngoái em đi du học hè sang Anh thông qua một trung tâm du học trên đường Điện Biên Phủ, chi phí thì đắt đỏ nhưng em lại được bố trí ở với một gia đình người bản xứ khá lạnh nhạt. Rốt cục em cũng chẳng tiếp xúc được với họ bao nhiêu. Cứ sáng thức dậy đi tham quan hết ba tuần rồi về”.

Nhiều bậc phụ huynh còn quan tâm nhiều đến vấn đề an toàn cho con em khi du học hè. Thông thường khi đi du học hè, các HS sẽ được bố trí ăn ở tại một khu chung, thường là 3-4 HS một phòng. Lứa tuổi tham gia cũng không tương đồng mà khá là chênh lệch, từ tám, chín đến 16, 17 tuổi. Do không quen biết nhau, lại cách biệt về tuổi, về lối sống nên những xích mích rất dễ xảy ra. Đã xảy ra nhiều trường hợp đánh lộn, lớn bắt nạt bé, lấy trộm đồ của nhau… Do vậy, để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc, các bậc phụ huynh nên tìm đến các trung tâm uy tín để được tư vấn và lựa chọn những chương trình du học hè bổ ích.

Học sinh từ lớp 8 trở lên mới nên du học hè Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - Tùy viên thương mại phụ trách giáo dục Tổng lãnh sự quán Canada: “Du học hè giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh và tập dần với cuộc sống độc lập. Tuy nhiên, ở lứa tuổi bảy, tám, chín là còn quá nhỏ để tiếp thu, học hỏi hay cảm nhận được cái hay, cái đẹp tại một đất nước quá khác biệt. Theo tôi, HS lớp 8 trở lên sẽ thích hợp hơn để tham gia những chuyến du học hè này”.

BÁ LÂM