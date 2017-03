- Nghệ An đứng nhì cả nước về kết quả thi ĐH. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết Nghệ An hiện là tỉnh xếp thứ hai cả nước, chỉ sau Hà Nội về thí sinh đậu ĐH đạt điểm cao. Tỉnh có 24 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên, trong đó có năm em đậu thủ khoa.

Riêng tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã có tám em đậu ĐH với số điểm từ 27 trở lên. Theo thống kê sơ bộ, trường này hiện có hơn 200 lượt học sinh trúng tuyển ĐH nguyện vọng 1 trong tổng số gần 700 lượt học sinh dự thi. - Quảng Nam cần 180 tỉ đồng để xây ký túc xá. UBND tỉnh Quảng Nam vừa có đề xuất trình Thủ tướng xin bố trí khoảng 180 tỉ đồng để triển khai các dự án xây dựng nhà ở, ký túc xá cho sinh viên trong năm 2012. Hiện nay, số lượng ký túc xá tại tỉnh này chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu so với số lượng sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN. - Trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 17. Tối 4-8, lễ trao giải đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Sáu giải nhất thuộc về Lê Bá Thông - Kon Tum (bảng A - khối Tiểu học), Nguyễn Tiến Trung Kiên - Hà Nội (bảng B - khối THCS), Nguyễn Hữu Thành và Dương Quốc Tín - Đà Nẵng (bảng C - khối THPT), Nguyễn Thị Kim Bình và Trần Viết Gia Đức - Đà Nẵng, nhóm học sinh lớp 11 THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt (bảng D).