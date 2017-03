Tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Năm nay tỉ lệ đậu tốt nghiệp hứa hẹn sẽ cao hơn năm trước.

Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hoàng Nhi cho biết, kết quả thi tốt nghiệp năm nay khả quan hơn năm trước, không chỉ khối THPT có tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao mà ngay cả khối giáo dục thường xuyên năm nay cũng thắng lớn.

Theo đó, đối với khối THPT nếu tính cả thí sinh tự do, tỉ lệ đậu tốt nghiệp là 80.82%, nếu tính riêng thí sinh trong trường, tỉ lệ đậu là 83.96%. Kết quả tốt nghiệp của năm trước là 64%. Với hệ giáo dục thường xuyên, nếu tính cả thí sinh tự do, tỉ lệ đậu tốt nghiệp là 31.94%, nếu tính riêng thí sinh trong trường, tỉ lệ đậu là 39.88%. Ông Nhi cho biết, năm trước tỉ lệ đậu của hệ giáo dục thường xuyên thấp, chỉ đạt 14%, nếu tính cả thí sinh tự do thì con số này còn thấp hơn: 9%.

Năm nay, tỉnh Đồng Tháp có 11.404 thí sinh dự thi, trong đó có 62 thí sinh xếp loại giỏi, 587 thí sinh xếp loại khá. Trường có tỉ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp cao nhất là THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu với 99.56%. Trường có số lượng thí sinh ít nhất và có tỉ lệ đậu thấp nhất là trường Năng khiếu thể dục thể thao với 9 thí sinh dự thi, tỉ lệ đậu là 33.33%. Hệ giáo dục thường xuyên không có học sinh xếp loại giỏi, hai học sinh xếp loại khá.

Về thống kê điểm sáu môn thi tốt nghiệp của toàn tỉnh, môn văn đạt tỉ lệ 58.80%, môn hoá 87.07%, môn địa 63.86%, môn sử 58.92%, môn toán 62.96%, môn ngoại ngữ (môn thay thế là vật lý) 40.05%.

Nhiều địa phương khác như TP.HCM, Long An, Tiền Giang cũng cho biết đang trong giai đoàn nhận bàn giao bài thi, dự kiến ngày 17.6 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp. Tuy chưa thông kê điểm thi nhưng đại diện một sở Giáo dục và đào tạo nhận định năm nay kết quả thi sẽ khả quan hơn và cao hơn so với kết quả năm 2009.

Trước đó, chiều 14.6, sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh toàn tỉnh. Theo bà Vũ Thị Nga, phó giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Thái Nguyên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 92,1%, hệ GDTX là 59,3%, cao hơn so với năm 2009.

Theo Trung Dũng (SGTT)