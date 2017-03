Toán và Anh văn: Sẽ nhiều điểm 10

Chậm nhất ngày 18-6 sẽ công bố kết quả thi Theo đánh giá tại cuộc họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đại diện Bộ GD&ĐT đánh giá: “Kỳ thi năm nay diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng kế hoạch, khắc phục về căn bản những hạn chế, bất cập từng tồn tại trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều năm trước”. Cụ thể, con số thống kê của Bộ cho biết tổng số thí sinh dự thi là 1.047.654 thí sinh, 3.801 thí sinh bỏ thi, trong đó ốm là 1.203, bị tai nạn giao thông không thể dự thi lên tới 103. Tỉ lệ dự thi đạt 99,64%. Đặc biệt, 45 thí sinh vi phạm quy chế đều bị đình chỉ thi chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Có ba trường hợp thi hộ (hai ở tỉnh Phú Yên, một ở Quảng Ninh) đã bị phát hiện và xử lý đúng theo quy chế. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Vinh Hiển cho rằng đề thi phân hóa trình độ thí sinh: Trung bình có thể đạt 5-7 điểm, khá giỏi mới có thể được 8-10 điểm. Về thông tin lộ đề thi tại Thanh Hóa với môn ngữ văn, Thứ trưởng Hiển khẳng định đề thi văn thường hay có dư luận lộ đề nhưng thực chất thì năm nay không có chuyện lộ đề vì cách ly cán bộ ra đề thi theo nhiều vòng, quy trình làm đề rất nghiêm ngặt. Chậm nhất ngày 18-6: Các hội đồng chấm thi xét và đề nghị giám đốc Sở GD&ĐT sơ duyệt kết quả tốt nghiệp, công bố kết quả tạm thời của kỳ thi. Chậm nhất ngày 24-6: Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. Trước ngày 26-6, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có). Trước ngày 28-6, Hội đồng Phúc khảo của Sở GD&ĐT chấm bài phúc khảo sẽ chuyển kết quả phúc khảo cho Sở GD&ĐT có thí sinh yêu cầu phúc khảo bài tự luận để xét tốt nghiệp sau phúc khảo. BẢO PHƯỢNG Phú Yên: Phát hiện hai trường hợp thi hộ Ngày 4-6, tại Phú Yên phát hiện hai trường hợp thi hộ môn toán hệ giáo dục thường xuyên tại HĐT Trường THPT Ngô Gia Tự (TP Tuy Hòa). Trường hợp thứ nhất là Phạm Ngọc Thân, sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, thi hộ cho Huỳnh Minh Tâm (số báo danh 10.0475) mục đích được ngồi gần giúp đỡ bạn gái thi cùng phòng. Thân tẩy sửa ảnh của Tâm nên bị giám thị phát hiện khi vừa nhận đề thi. Ngoài ra, sau buổi thi môn toán, lực lượng công an làm nhiệm vụ tại HĐT này phát hiện thí sinh Dương Công Đức (huyện Đông Hòa, Phú Yên) đã nhờ Trần Ngọc Thống (sinh viên hệ trung cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa) thi hộ môn toán. Cơ quan công an làm việc với người thi hộ Phạm Ngọc Thân (giữa)và thí sinh Huỳnh Minh Tâm. Ông Nguyễn Văn Tá, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết theo quy chế các thí sinh nhờ người thi hộ sẽ bị cấm thi trong hai năm tới; riêng hai người đi thi hộ, Sở sẽ báo về Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa để xử lý kỷ luật. TẤN LỘC