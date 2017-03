Tổng kiểm tra cơ sở mầm non cả nước

Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ đạo các đoàn thanh tra ngoài việc kiểm tra còn buộc chủ cơ sở mầm non làm cam kết thực hiện đúng các chế độ dinh dưỡng, không ngược đãi và có hành vi bạo lực với trẻ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết thêm: Phòng Giáo dục mầm non của Sở thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập. Kết quả thực tế cho thấy các cơ sở chưa vi phạm chế độ tiền ăn, dinh dưỡng; người nuôi dạy trẻ đều qua các lớp đào tạo ngắn hạn theo quy định; chưa phát hiện việc dùng bạo lực và ngược đãi trẻ phát hiện. Tuy nhiên, các nhóm trẻ gia đình chưa đảm bảo được diện tích tối thiểu theo quy định của Bộ là 4-6 m2/cháu. Diện tích sinh hoạt của mỗi cháu chỉ một m2.

z Đội ngũ giáo viên mầm non đang thiếu về số lượng và chất lượng. Đó là kết quả báo cáo giám sát toàn cầu của UNESCO về giáo dục mầm non tại Việt Nam vừa được báo cáo tại Hà Nội. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, năm học 2006-2007, cả nước có hơn 11.000 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 6.000 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trong số hơn ba triệu trẻ đến trường, gần 1,8 triệu em học ở các cơ sở tư thục, xuất hiện nhiều lớp mẫu giáo tự phát, không đăng ký giấy phép. Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, theo ông Luận, thời gian tới Bộ GD-ĐT sẽ tăng quy mô chỉ tiêu đào tạo sư phạm mầm non, đồng thời đề xuất thành lập các dự án tăng thu nhập cho giáo viên mầm non. Trước mắt, Bộ sẽ kết hợp với chính quyền địa phương tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mầm non. Nếu cơ sở nào không đủ điều kiện phải đóng cửa ngay.