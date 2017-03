TP HCM 'kêu' khó quản lý trường quốc tế

Đại biểu Minh bày tỏ những nghi ngại về hoạt động và chất lượng giáo dục của các trường quốc tế tại buổi làm việc với Ban văn hóa xã hội - Hội đồng nhân dân TP HCM, chiều qua.

Đồng tình với ý kiến của ông Minh, không ít đại biểu Hội đồng nhân dân cũng bày tỏ băn khoăn về vấn đề này. Trong quá trình đi thực tế, các đại biểu phát hiện một số trường mang "mác" quốc tế, quảng cáo rùm beng về sự giảng dạy của giáo viên ngoại nhưng hầu hết giáo viên đứng lớp là người Việt.

Trao đổi với đoàn giám sát, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Huỳnh Công Minh thẳng thắn thừa nhận thực trạng "không ít trường chỉ mang dấu ấn quốc tế ở cái tên, còn chất lượng chưa tương xứng".

Thành phố hiện có 24 trường có yếu tố nước ngoài, phân thành 3 dạng: Trường do nước ngoài đầu tư - dạy hoàn toàn theo chương trình nước ngoài (thành lập theo văn phòng lãnh sự quán); trường do nước ngoài đầu tư - dạy theo chương trình Việt Nam, và trường do người Việt Nam mở - dạy chương trình Việt Nam nhưng lấy tên quốc tế.

Người đứng đầu ngành giáo dục thành phố cho rằng, quản lý các trường quốc tế hiện khó khăn và lỏng lẻo từ hệ thống quản lý vĩ mô. Sở GD&ĐT chỉ quản lý về mặt nội dung, còn Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép hoạt động, và ngành lao động thương binh - xã hội cấp phép lao động.

"Không ít trường hợp được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép, nhưng khi đi vào hoạt động, không tới trình báo cho ngành giáo dục. Sở Giáo dục phải sử dụng hệ thống ngành dọc để phát hiện và xử lý", ông Minh phản ánh.

Mới đây, ngành giáo dục thành phố đã thành lập tổ công tác quản lý các trường quốc tế trên địa bàn. Tổ công tác này sẽ thường xuyên thanh kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, định hướng nội dung giảng dạy trong các trường quốc tế.