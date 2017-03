TP. HCM: Thiếu giáo viên y tế, năng khiếu

Hôm qua (2-8), Đài truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức chương trình Nói và làm về năm học mới 2009-2010 xoay quanh các vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng, tuyển sinh, định hướng đào tạo nghề cho học sinh phổ thông và giới thiệu một số mô hình trường tiêu biểu của TP.HCM.

Tuyển thường xuyên vẫn thiếu

Bà Trần Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban VH-XH HĐND TP.HCM, dẫn chứng: Ngành giáo dục TP năm nào cũng kêu ca là thiếu giáo viên các cấp học, đặc biệt là các giáo viên năng khiếu: nhạc, họa, thể dục... Bậc học mầm non dù có phát triển về cơ sở vật chất cũng không đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhiều loại hình trường được mở ra, công tác tuyển chọn giáo viên, bảo mẫu cho cấp học này còn hời hợt. Năm học tới, công tác đào tạo, tuyển chọn giáo viên mầm non có đủ để đảm bảo sức khỏe cho trẻ bởi phụ huynh không an tâm lắm khi gửi con cho giáo viên tay ngang?

Ông Huỳnh Công Minh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trả lời: “Công tác tuyển giáo viên cho năm học mới đã xong và 12-8 tới đây sẽ triển khai công tác cho đội ngũ tuyển mới này để đảm bảo yêu cầu giảng dạy trong các trường. Tuy nhiên, dù đã tuyển được 3.000 giáo viên cho các bậc học nhưng thực trạng thiếu giáo viên vẫn tiếp diễn, nhất là giáo viên năng khiếu”.

Ông Minh chỉ ra việc thiếu giáo viên năng khiếu bấy lâu nay ngoài lý do dạng đào tạo ít thì khi tốt nghiệp, ít sinh viên chịu về công tác tại các trường mà họ xin việc tại các nhà văn hóa, trung tâm giải trí. Ngành giáo dục nhiều lúc đã phải “chữa cháy” bằng cách mời họ... thỉnh giảng.

Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đưa ra thêm con số băn khoăn: Kết quả khảo sát về sinh viên tốt nghiệp ĐH-CĐ, trung cấp chuyên nghiệp cho thấy khoảng 90% sinh viên ra trường có việc làm. Nhưng không đúng chuyên ngành đã được đào tạo, họ làm trái nghề và các nhà tuyển dụng phải đào tạo lại, tức là tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta không cao mà gọi chính xác là “thất nghề”.

Bà Thảo ví dụ: “Ở Đức, học sinh học xong tiểu học bước vào THCS là được giáo viên hướng nghiệp từ lớp 6, lớp 7. Nên khi trưởng thành, học sinh chọn nghề phù hợp với năng khiếu của bản thân với tỷ lệ chính xác rất cao, không bị lãng phí trong việc đào tạo như ở ta là đào tạo đi đào tạo lại”.

“Cứ thấy người nước ngoài là quốc tế!”

“Đây là tâm lý nhận thức sai lầm của phần đông phụ huynh học sinh” - ông Minh nói. Ông phân tích: Hiện nay cả TP.HCM có 98 trường có yếu tố nước ngoài (trong đó có 50 trường do nước ngoài đầu tư hoàn toàn), nhìn về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại thì phụ huynh cho là nhất. Nhưng thực tế, TP.HCM đã thí điểm mô hình trường công lập chất lượng quốc tế tại Trường THPT Lê Quý Đôn ba năm qua. Cơ sở vật chất của trường từng bước hiện đại hóa, giáo viên giảng dạy bằng giáo án điện tử. Lứa đầu tiên đã tốt nghiệp THPT 100%, không có em nào đạt dưới 36 điểm. Mục tiêu cuối cùng là chúng ta đào tạo ra thế hệ học sinh năng động, tự tin. Đây là ngôi trường hàng đầu của TP về giáo dục sự khỏe mạnh, sáng tạo và năng động cho học sinh đạt chuẩn quốc tế để các em đủ điều kiện tự tin, hội nhập.

Khái niệm chất lượng chuẩn quốc tế trong giáo dục không phải là người nước ngoài vào dạy là quốc tế mà là chúng ta dạy học sinh chúng ta hội nhập được với quốc tế.

Việc thí điểm mô hình trường công lập tiêu chuẩn quốc tế tại Trường THPT Lê Quý Đôn còn có sự đồng tình của lãnh đạo TP.HCM và sự ủng hộ của phụ huynh. Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết: Khảo sát tại trường cho thấy phụ huynh đóng tiền học phí cho con 900 ngàn đồng/tháng, trong đó chi cho việc trả lương giáo viên là 30%, tính ra thu nhập của mỗi giáo viên chỉ khoảng 4-5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, học sinh học các trường mang tên quốc tế lại phải đóng 4-6 triệu đồng/tháng.

“Năm học mới 2009-2010, TP.HCM nên mở rộng nhiều loại hình đào tạo, mở rộng nguồn đầu tư giáo dục với chủ đề năm học mới là “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng”. Đề xuất của ngành giáo dục là nên nhân rộng mô hình các trường công, HĐND sẽ có một hội nghị riêng về giáo dục lấy ý kiến từ nhiều phía và khảo sát sự đồng tình của phụ huynh và sẽ quyết định” - bà Thảo cho biết.