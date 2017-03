TP.HCM: 10 khu vui chơi trẻ em thực hiện còn chậm

Theo báo cáo, sau gần ba tháng triển khai, các dự án vẫn còn nằm trên giấy. Ông Thuận chỉ đạo các chủ đầu tư sớm lập dự án đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với chủ đầu tư xác định diện tích xây dựng, loại hình vui chơi giải trí, giá trị đầu tư để trình UBND TP xem xét.

Theo kế hoạch, 10 khu vui chơi cho trẻ em thực hiện trong năm 2011 gồm năm công trình do quận, huyện làm chủ đầu tư; bốn công trình xây dựng khu vui chơi trên đất các công viên hiện hữu do Sở GTVT làm chủ đầu tư và một công trình do Sở LĐ-TB&XH làm chủ đầu tư.

N.NAM