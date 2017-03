TP.HCM: 10 phòng thi có một thanh tra viên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3- 6. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 31-5, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: "Công tác kiểm tra 108 hội đồng thi cho thấy an ninh và điều kiện cơ sở vật chất tốt, đảm bảo an toàn cho kỳ thi, mỗi hội đồng thi đều có máy phát điện dự phòng cho việc mất điện bất chợt trong giờ thi. UBND các quận, huyện cũng đã bố trí lực lượng an ninh bảo vệ các hội đồng thi".

Kỳ thi năm nay TP.HCM có 65.671 thí sinh (TS), tăng khoảng 3.000 em so với năm 2009, dự thi tại 108 hội đồng thi (HĐT), trong đó có 89 HĐT phổ thông và 19 HĐT hệ GDTX. Sở GD&ĐT TP.HCM tăng cường lực lượng thanh tra cấm chốt tại HĐT lên gần 300 thanh tra viên, với tỉ lệ 10 phòng thi/thanh tra viên (năm 2009 là 15 phòng thi/thanh tra viên).

Giám thị hướng dẫn thí sinh thủ tục và nội quy trước khi làm bài thi tại Hội đồng thi THPT Trưng Vương năm 2009. Ảnh: HTD

Tại tỉnh Bình Dương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết: “Sáng nay (1-6), Sở GD&ĐT giao đề thi đến các hội đồng coi thi. Các chủ tịch hội đồng coi thi triệt để chấp hành nguyên tắc bảo mật đề thi.”

13 giờ 30 chiều 1-6, các hội đồng coi thi tổ chức cho thí sinh vào phòng thi để học nội quy thí sinh, phổ biến quy chế thi, những quy định đối với thí sinh khi làm bài thi trắc nghiệm, thông báo hiệu lệnh kẻng (trống). Thực hiện nghiêm nguyên tắc làm việc của hội đồng coi thi: Tất cả mọi người tham gia tổ chức thi đều phải được học tập, nắm vững quy chế thi; tuyệt đối không được mang theo và sử dụng các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân trong khu vực thi khi các buổi thi đang diễn ra. Trước mỗi buổi thi, chủ tịch hội đồng coi thi thu các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân của tất cả những người làm nhiệm vụ tại hội đồng và lưu giữ tại phòng trực của hội đồng.

Tin từ Sở GD&ĐT Quảng Ngãi ngày 31-5 cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Quảng Ngãi có trên 20.300 thí sinh. Tỉnh lập 27 cụm thi với 40 HĐT. Một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động hỗ trợ gạo, xe đưa đón học sinh đi tới các điểm thi. Ngành điện lực Quảng Ngãi đã chỉ đạo các chi nhánh điện đảm bảo cung cấp điện ưu tiên, đồng thời dự phòng máy phát điện từ ngày 1 đến 4-6 tại các HĐT tốt nghiệp cho đến khi kết thúc đợt thi.

Ngày 31-5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm học 2010 tại TP Cần Thơ. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Cần Thơ có 15 cụm thi với gồm 22 hội đồng coi thi với 10.271 thí sinh.

QUỐC VIỆT - LUẬN NGỮ - GIA TUỆ