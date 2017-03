TPHCM: Cấm trường học nhận hoa hồng từ phần ăn HS

Đó là một trong những quy định của Sở GD-ĐT TPHCM ban hành ngày 11/1/2012 đối với các trường học hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2012” của thành phố với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết dân tộc và các lễ hội”.



Theo đó, các trường thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đối với bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp và căn tin trường học. Chỉ hợp đồng với các cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, đảm bảo nguồn thực phẩm chất lượng và an toàn.



Tất cả bếp ăn tập thể và căn tin trong trường học nếu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP thì không được phép hoạt động.



Ngoài ra, trường học cần đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền cho HS không mua thức ăn, đồ uống ở các hàng rong không bảo đảm vệ sinh ở trước cổng trường và khu vực quanh trường học để đề phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa, phòng tránh ngộ độc thực phẩm.



Đồng thời, thực hiện tốt vệ sinh sân trường, khuôn viên trường học, vệ sinh lớp học... Sắp xếp hợp lý nơi làm việc đảm bảo khoa học, vệ sinh và tạo vẻ mỹ quan trong trường học.





