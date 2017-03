TPHCM: Cần công khai trong tuyển sinh bậc Mầm non

Đó là chỉ đạo của bà Trần Thị Kim Thanh, phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM tại hội nghị giao ban với lãnh đạo phụ trách ngành học mầm non của 24 phòng Giáo dục quận huyện tại TPHCM diễn ra sáng nay 15/5.



Kế hoạch tuyển sinh năm học 2012 - 2013, bà Thanh nhấn mạnh, phải dứt khoát ưu tiên, vận động trẻ 5 tuổi ra lớp như vào lớp 1. Các trường trên địa bàn cần có thống kế kế hoạch mình có thể mở bao nhiêu lớp lá rồi dựa trên số trẻ của địa phương đó để chia học sinh ra cho sao phù hợp với thực tế điều kiện thiếu trường lớp hiện nay chứ không thể máy móc 35 trẻ/lớp.



Theo bà Thanh, việc tuyển sinh mầm non năm học tới sẽ nặng nề, áp lực vì chủ trương phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi. Tuy nhiên, các trường không được gây áp lực, khó khăn trong việc đi mua đơn của PH để xảy ra những phản ứng không đáng có.



“Phụ huynh cần mua bao nhiêu đơn các trường cứ bán. Còn trách nhiệm của trường là công khai kế hoạch tuyển sinh cho xã hội và phụ huynh để họ thấy rằng mình có kế hoạch rõ ràng và các bước thực hiện tuyển sinh sẽ tuân thủ theo kế hoạch đó. Cũng như để họ thấy được khó khăn chung thì phải chia sẻ cùng nhà trường. Nhà trường công khai kế hoạch tuyển sinh rõ ràng là thể hiện sự tôn trọng phụ huynh", bà Thanh cho hay.



Bà phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cũng chỉ đạo, nếu trường nào việc tuyển sinh nóng có thể gây dư luận thì người phụ trách mầm non của phòng phải thể hiện trách nhiệm, vai vò của mình xem trường đã tuân thủ quy định tuyển sinh hay chưa chứ không phó mặc hoàn toàn cho nhà trường.





Theo Hoài Nam (DT)