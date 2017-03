TP.HCM căng thẳng trường lớp đầu năm học mới

Thành lập từ năm 1976, trường Mầm Non ở phường 8, quận 8, TP.HCM là 1 trong những trường mầm non lâu đời nhất của TP.HCM. Mặc dù cả phường chỉ có một trường mầm non và số trẻ trong độ tuổi đi học lên đến 365 em, nhưng trường này luôn nằm trong cảnh “đìu hiu”, chờ học trò đến học. Năm học 2010-2011, trường chỉ tuyển 84 học sinh đạt khoảng 25% học sinh trong độ tuổi của phường, đến thời điểm này, trong khi nhiều trường mầm non đã chốt danh sách thì trường Mầm Non chỉ mới tuyển được 70 em.

Ban Giám hiệu nhà trường cho biết: hơn 30 năm nay trường chỉ dạy một buổi do diện tích quá hẹp không đủ tiêu chuẩn tổ chức lớp bán trú. Nhiều phụ huynh đành chấp nhận gửi con học ở các trường khác cách xa nhà vì không thể cho con học một buổi.

Theo Phòng Giáo dục quận 8, do tốc độ đô thị hóa của phường 8 quá nhanh nên ngành gặp nhiều khó khăn khi tìm đất xây dựng trường.

Ngành Giáo dục quận 12, một quận vùng ven của TP.HCM cũng đang quá tải về trường lớp. Năm học này, thành phố đã cấp cho quận hơn 5 tỷ để sửa chữa 21 đơn vị trường học. Quận cũng khánh thành trường mầm non Sơn Ca 16 phòng học, trường Họa My 18 phòng, nâng cấp trường tiểu học Quang Trung thêm 12 phòng... Vấn đề quận gặp khó hiện nay là khâu giải phóng mặt bằng. Có những dự án đã lên ngân sách 36 tỷ đồng như trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thủ nhưng 2 năm nay không thể “nhúc nhích” và chưa biết đến bao giờ mới khởi công.

Từ năm 2008, TP.HCM đã hoàn thành quy hoạch mạng lưới xây dựng trường, lớp đến năm 2020. Nhờ đó, tốc độ xây dựng trường, lớp được đẩy nhanh. Năm học 2010 - 2011, ngành đưa vào sử dụng 28 trường học mới với gần 1.060 phòng học, tăng hơn 400 phòng so với năm 2009. Phần lớn các trường xây mới tập trung bậc mầm non với 12 trường nằm ở khu vực ngoại thành, như: huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, quận Thủ Đức, 8, 9, 12. Thế nhưng, theo ngành giáo dục các quận, tốc độ xây dựng hiện nay chưa thể đáp ứng nhu cầu. Tại các quận Bình Tân, Tân Phú, các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, tỷ lệ dân nhập cư liên tục tăng cao thì nhu cầu tìm chỗ học tại các trường công lập càng trở nên bức thiết. Toàn thành phố hiện còn 15 phường, xã không có trường mầm non công lập. Giải quyết bài toán trường lớp không phải vấn đề đơn giản.

Theo Thảo Nguyên (VOV)