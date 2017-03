TP.HCM: Chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp tại quận 6, Tân Bình

Quận 6:



Tuyển sinh bậc mầm non từ ngày 1 đến 29-7 theo quy định trẻ cư trú ở phường nào đăng ký vào học tại trường mầm non trên địa bàn phường đó.



Đối với lớp 1: Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1 đến 22-7, công bố tuyển sinh vào ngày 31-7. Các trường có lớp tăng cường tiếng Anh và tăng cường tiếng Hoa không được thu thêm các khoản ngoài quy định. Các trường chỉ được tổ chức bán trú khi có đầy đủ điều kiện chăm sóc và cơ sở vật chất.



Đối với lớp 6: Tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6 là 3737 học sinh. Trong đó có 433 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú ngoài quận 6, những học sinh này nếu có nhu cầu học tại quận 6 sẽ được phân bổ về các trường THCS Hậu Giang, Nguyễn Đức Cảnh, Văn Thân và Đoàn Kết.



Các lớp tăng cường tiếng Anh tổ chức như sau: Trường THCS Bình Tây tuyển học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đạt yêu cầu của chương trình này và có điểm trung bình toàn năm từ 6 trở lên; THCS Phạm Đình Hổ tuyển học sinh của Trường Tiểu học Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm, Kim Đồng; THCS Hậu Giang tuyển HS Trường Tiểu học Chi Lăng; THCS Hoàng Lê Kha nhận HS Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Him Lam; THCS Phú Định nhận học sinh Trường Tiểu học Phú Định; THCS Nguyễn Văn Luông nhận học sinh Trường Tiểu học Phù Đổng; THCS Lam Sơn nhận HS Trường Tiểu học Phú Lâm.



Quận Tân Bình:



Bậc mầm non tuyển sinh từ ngày 1 đến 13-7, công bố danh sách vào ngày 31-7.



Đối với lớp 1: Gửi giấy báo nhập học từ ngày 1 đến 7-7, công bố danh sách vào ngày 15-7. Chương trình tăng cường tiếng Anh thực hiện tại 15 trường tiểu học là: Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thanh Tuyền, Hoàng Văn Thụ, Tân Sơn Nhất, Bạch Đằng, Đống Đa, Bành Văn Trân, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Khuyến, Trần Quốc Tuấn, Sơn Cang, Yên Thế, Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp và 14 trường tổ chức day tiếng Anh theo đề án của Bộ GD-ĐT.



Đối với lớp 6: Thời gian tuyển sinh từ ngày 15-6 và công bố kết quả vào ngày 15-7.



Quận Tân Bình tuyển sinh vào lớp 6 theo hai hình thức:



Hình thức 1: Xét tuyển theo nguyện vọng đối với những học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền và diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Học sinh sẽ nộp hồ sơ dự tuyển tại trường THCS từ ngày từ ngày 15 đến 25-6, công bố kết quả vào ngày 6.7.



Hình thức 2: Phòng GD-ĐT phân tuyến theo địa bàn trường tiểu học những học sinh còn lại từ ngày 13 đến ngày 15-7.





Theo Đ. Trinh (NLĐO)