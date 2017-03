TP.HCM có cách đánh giá trình độ tiếng Anh và tin học mới cho HS

Đây là điểm mới sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM ký kết hợp tác nâng cao trình độ về ngoại ngữ và tin học cho giáo viên và HS theo chuẩn quốc tế với Công ty IIG Việt Nam, đại diện cho Viện Khảo thí Giáo dục ETS (Mỹ), diễn ra sáng 20-9.

Theo hệ thống đánh giá này, TOEFL Primary sẽ là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh HS tiểu học; TOEFL Junior dành cho THCS; TOEFL iBT hoặc TOEIC dành cho THPT; TOEIC đánh giá trình độ và năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên, HS các trường CĐ, TCCN.

Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết từ năm 2010, tại TP.HCM việc đánh giá trình độ tiếng Anh các cấp học trong nhà trường chỉ áp dụng theo chuẩn đánh giá của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge do phía Công ty EMG đại diện. Vì vậy, việc đưa hệ thống đánh giá ETS của Mỹ này sẽ làm đa dạng hóa hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh của giáo viên và HS.

Ngoài ra từ năm học này, TP.HCM bắt đầu đưa hệ thống đánh giá tin học theo tiêu chuẩn quốc tế của Mỹ áp dụng cho các bậc học. Theo đó, bài thi tin học IC3 Junior (The Internet and Computing Core Certif cation) để đánh giá trình độ tin học cho HS tiểu học; IC3 cho HS THCS; MOS (Microsoft Off ce Specialist) và ACA (Adobe Certif ed Associate) cho HS THPT; IC3 cũng được công nhận là chuẩn đánh giá đầu ra cho khối HS-SV CĐ, TCCN. Sắp tới, Sở cũng sẽ triển khai các lớp tin học tăng cường tại một số trường THCS ở quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình và Tân Phú.

Cũng từ năm học này, Sở GD&ĐT và Công ty IIG Việt Nam sẽ tổ chức thường niên các kỳ thi HS giỏi tiếng Anh và tin học để khuyến khích, bồi dưỡng những học sinh giỏi ngoại ngữ, tin học trên địa bàn TP và nhằm lựa chọn đội tuyển TP tham gia kỳ thi quốc gia và quốc tế. Với môn tiếng Anh, Sở sẽ sử dụng các bài thi TOEFL quốc tế để đánh giá.

PHẠM ANH