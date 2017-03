TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2017

UBND TP yêu cầu phải đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân TP, đặc biệt là con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân. Đồng thời nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.



Tuyển sinh lớp 1 từ ngày 1-7

Về mầm non, huy động 100% trẻ năm tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào trường mầm non theo tuyến do Ban tuyển sinh quận, huyện quy định. Có kế hoạch để đảm bảo cho trẻ ba tuổi, bốn tuổi và trẻ độ tuổi nhà trẻ được đi học. Tăng dần tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến trường và tổ chức nhận trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi.

Về tuyển sinh lớp 1, công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1-7 và công bố đồng loạt vào ngày 31-7. Theo đó, UBND TP yêu cầu tuyệt đối không nhận HS sớm tuổi và trái tuyến ngoài quận/huyện, cố gắng đảm bảo sĩ số 35 HS/lớp.

Về tuyển sinh vào lớp 1 chương trình tích hợp chỉ thực hiện tại những trường đã đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả học sinh trong chỉ tiêu được giao. Trong đó, phải đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm cho các lớp chương trình tích hợp theo quy định của Sở GD&ĐT TP và sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 35 học sinh/lớp.

Tiếp tục tổ chức khảo sát năng lực vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa

Về tuyển sinh lớp 6, các trường THCS không tổ chức thi tuyển. Các quận/huyện phải đảm bảo đủ chỗ học cho HS đã hoàn thành chương trình tiểu học trong địa bàn theo phân tuyến. Ưu tiên cho HS thường trú trên địa bàn, sĩ số không vượt quá 45 HS/lớp. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15-7 hằng năm.

Riêng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tiếp tục tổ chức làm bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh để tuyển sinh vào lớp 6 với thời gian 90 phút. Thời gian khảo sát sẽ do Sở GD&ĐT TP quy định sau.

Đối tượng xét tuyển là những HS đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

Vẫn thi vào lớp 10 với ba môn: Toán, văn, ngoại ngữ

Về tuyển sinh vào lớp 10, các trường ngoài công lập tuyệt đối không tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào và phải ưu tiên nhận HS tốt nghiệp THCS trên địa bàn TP.

Còn với tuyển sinh lớp 10 ở các trường THPT công lập, môn thi vẫn gồm ba môn: ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, môn ngữ văn và toán thi trong 120 phút, ngoại ngữ 60 phút. Các bài thi chuyên, môn hóa học và môn ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút. Môn thi không chuyên có điểm hệ số 1 và môn chuyên hệ số 2.

Ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ do Sở GD&ĐT TP quyết định và thông báo sau.

Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hoá được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.