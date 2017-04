TPHCM đã giới thiệu hơn 15.000 chỗ trọ cho thí sinh

Có tất cả 5 đoàn đã đến 12 điểm như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, ga Sài Gòn, Bến xe Chợ Lớn… và các điểm trực tại các trường ĐH, CĐ để động viên tinh thần của các sinh viên tình nguyện, đã giúp các thí sinh có một mùa thi an toàn khi đến dự thi tại thành phố.

Tính đến sáng nay, tất cả 18.000 sinh viên ở các điểm tiếp sức đã tư vấn cho hơn 33.000 thí sinh và phụ huynh, giới thiệu được 15.323 chỗ trọ (trong đó có 3.247 chỗ trọ miễn phí), phát 52.650 suất cơm, hơn 30.000 suất bánh mì, 25.000 bản đồ và 10.000 vé xe buýt miễn phí.

* Sáng nay, gần 100.000 thí sinh và người nhà đã đến TP Quy Nhơn và các huyện An Nhơn, Tuy Phước (Bình Định) để chuẩn bị dự thi đại học. Với lượng thí sinh lớn như vậy, nhu cầu ăn trong những ngày này ở những điểm thi tại Bình Định rất căng thẳng. Trên 100 khách sạn và nhà nghỉ với gần 1.500 phòng ở TP. Quy Nhơn đã được thí sinh và người nhà thuê với giá gần gấp rưỡi so với thời điểm bình thường. Tại Tuy Phước và An Nhơn, gần 90 khách sạn, nhà nghỉ với trên 1.000 phòng cũng “cháy” phòng.

* Tại Huế, tính đến 9g sáng nay, hai số điện thoại đường dây nóng 054. 3833535 và 054. 3817259 của Ban thanh niên - Trường học Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế và Văn phòng Hội sinh viên Đại học Huế đã giải đáp, tư vấn và hướng dẫn cho hơn 1.000 thí sinh từ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… đến Huế dự thi đại học gặp khó khăn về nhà ở, địa điểm thi.

Cũng trong sáng nay, gần 500 đoàn viên đã túc trực 24/24 tại bến xe TP Huế, ga Huế, các địa điểm thi đại học… để hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh.