TP.HCM: Đã phổ cập mầm non cho trẻ năm tuổi

Theo đó, năm học 2013-2014, toàn TP có 1.929 trường học với hơn 1,6 triệu học sinh từ mầm non đến THPT. Riêng mầm non, TP đã chi hơn 2.700 tỉ đồng để thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010-2015. Kết quả, đến nay có 100% xã/phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi. Bên cạnh đó, 100% trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận, biểu dương những thành tích mà TP đạt được trong năm học qua. Theo Thứ trưởng, việc TP đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non năm tuổi cũng như việc có nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế là sự phát triển đột phá của ngành giáo dục TP… Thứ trưởng Nghĩa cũng đề nghị TP cần tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp dạy và học. Ngoài ra phát triển mạng lưới trường lớp hơn nữa để duy trì vững chuẩn phổ cập các cấp học, kéo giảm sĩ số tại mỗi lớp học…

PHẠM ANH