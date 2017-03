TP.HCM: Điểm chuẩn lớp 10 tăng 1-2,75 điểm

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng nào có thể học ngoài công lập, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp với chỉ tiêu là 37.015 (cụ thể: các trường khối dân lập, tư thục: 19.330, khối giáo dục thường xuyên: 10.445, khối trung cấp chuyên nghiệp: 7.240). Ông LÊ HỒNG SƠN, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Điểm chuẩn thấp nhất, cao nhất chênh nhau 22 điểm Chiều qua (16-7), Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã chính thức có các điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên và công lập năm học 2010-2011. Trong số bốn trường chuyên Hà Nội-Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây thì hệ chuyên trường Hà Nội-Amsterdam vẫn dẫn đầu với điểm chuẩn là 56 ở lớp song ngữ tiếng Pháp. Trong tổng số 102 trường THPT công lập, những trường thuộc tốp trên vẫn giữ điểm cao như mọi năm như Chu Văn An 55 điểm; Kim Liên 54,5; Thăng Long 53,5; Yên Hòa 53... Thấp nhất là một số trường nằm trên địa bàn Hà Tây như Tự Lập, Ứng Hòa B, Mỹ Đức C với điểm chuẩn là 24. T.NHƯ