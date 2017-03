TPHCM: Hai nữ sinh bị nước cuốn trên đường về ký túc xá

20h30 ngày 8/7, Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Bình Định, sinh viên trường Đại học Kinh tế luật, đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.



Trước đó chiều tối cùng ngày, trong cơn mưa lớn như trút nước, Thảo và một người bạn gái cùng trường chở nhau từ trường về KTX Đại học quốc gia TPHCM.



Khi đi qua đường nội bộ thuộc khu phố 1 phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, cách KTX khoảng 300m, mặt đường nước ngập sâu cuồn cuộn chảy đã cuốn cả 2 nữ sinh viên và chiếc xe máy theo dòng nước. Người bạn đi cùng đã may mắn thoát nạn, riêng Thảo và chiếc xe bị cuốn trôi về khu vực cống Suối Nhum.



Nhận tin báo của người thoát nạn, hàng chục nam nữ sinh viên cùng ban giám đốc KTX đã nhanh chóng đến hiện trường tìm cứu nạn nhân. Sau đó lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân phòng phường Linh Xuân cũng có mặt tham gia tìm kiếm trong đêm mưa.



Sau gần 2 giờ tìm kiếm, mọi người phát hiện nạn nhân nằm vướng vào bụi cây ngập nước trong tình trạng bất động, nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Sau gần 30 phút hồi sức cấp cứu, các bác sĩ bệnh viện đã không thể cứu sống được Thảo do nạn nhân bị ngạt nước quá lâu.





Theo Vũ Lê (DT)