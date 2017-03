TP.HCM hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh xã Thạnh An

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT, UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương hỗ trợ cho các em học sinh tại xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách có công, mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật, có khó khăn về kinh tế.



Tiền đò của học sinh cũng sẽ được TP hỗ trợ. Ảnh: THANH TÚ

Đây là những học sinh phải dùng đò để di chuyển từ ấp Thiềng Liềng sang xã Thạnh An và Cần Thạnh để học THCS và phải di chuyển từ xã Thạnh An sang Cần Thạnh học THPT khi chưa mở đủ lớp THPT tại xã Thạnh An.



Theo đó, TP sẽ hỗ trợ tiền ăn cho em học sinh là 440.000 đồng/người/tháng và tiền đò theo giá vé thực tế.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu điều chỉnh Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ, để hỗ trợ tốt nhất cho học sinh trên địa bàn huyện; trình UBND TP xem xét, quyết định.