TP.HCM: Hoang mang sau vụ bắt cóc 'hụt' một bé lớp 2

Vụ việc xảy ra vào sáng 2/4, tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh (phường 15, quận Gò Vấp – TP.HCM). Một người đàn ông lạ mặt đã vào tận lớp học dẫn bé gái đi với ý định bắt cóc, đòi tiền chuộc. Nhưng khi biết được bố cháu bé làm nghề sửa xe, tên này đã bỏ cháu bé lang thang ngoài đường.



Vụ việc khiến cho phụ huynh và người dân khu vực này hết sức hoang mang.







Phụ huynh đón con tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Gò Vấp trưa 4/4.



Nạn nhân là bé gái Võ Phạm Mai Trân, 8 tuổi đang là học sinh lớp 2. Theo cháu, trước đó vài ngày có một chú “lạ mặt” tự xưng là người quen với bố mẹ đến trò chuyện với cháu trong giờ tan trường, chờ người nhà tới đón.Khi đã quen mặt, tên này đã vào tận lớp học để dẫn bé gái này đi với lí do: “đi lấy sữa ba cháu gửi”. Do đã tiếp xúc nhiều lần trước đó, bé gái không ngần ngại đi theo người đàn ông lạ mặt này.Cháu bé kể lại, người lạ mặt chở đi lòng vòng để dò chuyện hoàn cảnh gia đình, như bố - mẹ làm nghề gì ? Cháu bé trả lời bố làm thợ sửa xe, mẹ nội trợ ở nhà…Khi biết hoàn cảnh cô bé, tên lạ mặt lấy cớ đi đổ xăng rồi bỏ cháu bé lại khu vực An Phú Đông (quận 12). Lúc này, người dân sống khu vực phát hiện cháu bé đi lang thang nên hỏi chuyện.Cháu bé đã đọc số điện thoại của bố cho người này. Sau khi nghe tin con gái đang lang thang ngoài đường, anh Võ Văn Dũng (ngụ tại Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp) đã tức tốc đến đón bé về vào chiều tối ngày 2/4.Trao đổi với PV, ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng Giáo dục quận Gò Vấp cho biết: “Vụ việc xảy ra cách đây hai ngày, sáng nay nhà trường mới báo cho tôi về trường hợp cháu bé lớp 2 bị bắt cóc. Cũng trong sáng nay chúng tôi đã làm việc với công an phường 16 và đề nghị cơ quan công an làm rõ động cơ của người bắt cháu bé…”.Cũng theo ông Tuấn, vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho các trường học, các bậc phụ huynh.“Các trường phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa người bên ngoài đột nhập vào trong trường, tìm cách dụ dỗ các cháu. Các bậc phụ huynh cũng phải dặn dò, để các con không nên theo người lạ, phòng ngừa kẻ xấu…” - lời ông Tuấn.